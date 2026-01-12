Ο Τραμπ δημοσιεύει φωτογραφία του ως Πρόεδρος της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή στο Truth Social, φωτογραφία του, στην οποία εμφανίζεται ως εν ενεργεία πρόεδρος της Βενεζουέλας, έχοντας αναλάβει την ηγεσία της χώρας τον Ιανουάριο του 2026.

Στη φωτογραφία, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να διατηρεί ταυτόχρονα το αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και εμφανίζεται ως ο 45ος και 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, έχοντας αναλάβει την ηγεσία στις 20 Ιανουαρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία ορκίστηκε Πρόεδρος στη δευτερη θητεία του, με αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του τον Τζέι Ντι Βανς.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» προσωρινά τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και θα «ρυθμίσουν τη ροή του πετρελαίου» και σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρό της, Νικολάς Μαδούρο.

«Πλούσια και ασφαλής ξανά»

Μία εβδομάδα αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον ισχυρό ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα είναι «πλούσια και ασφαλής ξανά» και επαίνεσε αυτό που χαρακτήρισε επιτυχία της επιχείρησης.

Η Βενεζουέλα, κάποτε η πλουσιότερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, περιήλθε σε οικονομική ελεύθερη πτώση τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Σχεδόν 8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, δημιουργώντας μια από τις χειρότερες προσφυγικές κρίσεις στον κόσμο. Περίπου το 90% του πληθυσμού θεωρείται φτωχό, ενώ το 50% ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Όλα αυτά σε μια χώρα όπου βρίσκεται στα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Ενώ επικαλέστηκε την επιθυμία του να εξαλείψει τις ομάδες που ελέγχουν το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν διεισδύσει στην κυβέρνηση, ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα καταστήσει σαφές το ενδιαφέρον του για το πετρέλαιο της χώρας. Την Τετάρτη, δήλωσε στους New York Times ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραμείνουν στην ηγεσία «για χρόνια» για να ηγηθούν της αναβίωσης του τεράστιου ενεργειακού τομέα.

«Οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να ανοικοδομήσουν την σάπια ενεργειακή υποδομή της Βενεζουέλας και τελικά να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», δήλωσε την Παρασκευή κατά την έναρξη συνάντησης με τους επικεφαλής μερικών από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο. «Θα λάβουμε την απόφαση για το ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα συμμετάσχουν», τόνισε.

Η προσπάθειά του να προσελκύσει μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να αρχίσουν να επενδύουν στη Βενεζουέλα αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Exxon, Ντάρεν Γουντς, ο οποίος δήλωσε ότι η Βενεζουέλα δεν είναι προς το παρόν «επενδυτική».

Αντιφατική στάση

Εν τω μεταξύ, η δημόσια στάση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας απέναντι στις ΗΠΑ παραμένει αντιφατική.

Διπλωμάτες των δύο χωρών διεξήγαγαν την Παρασκευή συνομιλίες στο Καράκας, με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2019.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν προγράμματα που συζητούν τα επιτεύγματα της Μπολιβαριανής Επανάστασης, όπως ονομάζεται το κίνημα που ίδρυσε ο προκάτοχος του Μαδούρο, Ούγκο Τσάβες. Πλάνα από διαδηλώσεις κατά της αμερικανικής επίθεσης και με αίτημα την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του μεταδίδονται συχνά, σύμφωνα με το nbcnews.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκεζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση θα απελευθερώσει έναν «σημαντικό αριθμό» πολιτικών κρατουμένων, μια ανακοίνωση που ο Τραμπ επαίνεσε σε ανάρτησή του το Σάββατο στο Truth Social.

H κορυφαία ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βενεζουέλας ανέφερε ωστόσο ότι μόνο εννέα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, από τα περίπου 800 που θεωρούνται πολιτικοί κρατούμενοι, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι έχει τον έλεγχο στη Βενεζουέλα και ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται καλά με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαδούρο.

«Όπως γνωρίζετε, τα πάμε πολύ καλά με την κυβέρνηση που βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή», είχε δηλώσει στους New York Times. «Μας δίνουν όλα όσα θεωρούμε απαραίτητα».

Την Παρασκυεή, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους προέδρους της Βραζιλίας και της Κολομβίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον Γουστάβο Πέτρο, καθώς και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέφερε ότι η Βενεζουέλα θα αντιταχθεί «μέσω διπλωματικών οδών» στην «εγκληματική επιθετικότητα» των ΗΠΑ.

Την Κυριακή, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, δήλωσε ότι η κυβέρνησή της πρέπει να διατηρήσει την πολιτική εξουσία για να υπερασπιστεί τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

