Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε την Παρασκευή να «πουλήσει» στα στελέχη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών ένα μεγαλόπνοο σχέδιο εκτεταμένων γεωτρήσεων στη Βενεζουέλα. Όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, ο κλάδος δεν πείθεται.

Ο Τραμπ και οι κορυφαίοι συνεργάτες του, αναφέρει το CNN, βγήκαν από τη μακρά συνάντηση στον Λευκό Οίκο χωρίς καμία σημαντική δέσμευση από εταιρείες για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς συνάντησαν έντονο σκεπτικισμό σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας της Βενεζουέλας.

«Είναι ακατάλληλη για επενδύσεις (uninvestible)» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, σε μια ωμή εκτίμηση των εμποδίων για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα. «Τα περιουσιακά μας στοιχεία έχουν κατασχεθεί εκεί δύο φορές, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι η επιστροφή για τρίτη φορά θα απαιτούσε πολύ σημαντικές αλλαγές» δήλωσε. «Στη σημερινή της μορφή, δεν είναι κατάλληλη για επενδύσεις». «Πρέπει να υπάρξουν διαρκείς και αξιόπιστες εγγυήσεις για τις επενδύσεις, καθώς και αλλαγές στη νομοθεσία για τους υδρογονάνθρακες στη χώρα» πρόσθεσε.

Αρκετά άλλα στελέχη στη συνάντηση εξέφρασαν παρόμοια απροθυμία, προειδοποιώντας ότι ο κλάδος θα έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσει εκτεταμένες εγγυήσεις ασφάλειας και χρηματοδότησης πριν ξεκινήσει μια πολυετή προσπάθεια αύξησης της παραγωγής πετρελαίου.

Ακόμη και ο επενδυτής στον τομέα του πετρελαίου Χάρολντ Χαμ, μεγάλος δωρητής του Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι θα χρειαζόταν πολύ περισσότερες διαβεβαιώσεις πριν στηρίξει το σχέδιο της κυβέρνησης.

«Έχει τις προκλήσεις της» είπε για τη Βενεζουέλα. «Απαιτείται μια τεράστια επένδυση, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, και σίγουρα χρειαζόμαστε χρόνο για να το δούμε να υλοποιείται».

Η χλιαρή ανταπόκριση του κλάδου απειλεί να περιπλέξει περαιτέρω την πρωτοφανή παρέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα, την οποία οραματίζεται ως μια πολυετή εμπλοκή με στόχο τόσο την πολιτική αλλαγή όσο και την αναμόρφωση της πετρελαιοκεντρικής οικονομίας της χώρας.

Ο Τραμπ, ο οποίος έδωσε την εντολή για τη σύλληψη του Μαδούρο αλλά άφησε ανέπαφο το υπόλοιπο καθεστώς της Βενεζουέλας, επέμεινε την Παρασκευή ότι η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες θα είναι αρωγός στις προσπάθειές του να επιστρέψουν οι αμερικανικές εταιρείες στη χώρα.

«Φαίνονται να είναι σύμμαχοι και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να είναι σύμμαχοι» είπε ο Τραμπ.

Προέβλεψε ότι η Βενεζουέλα σύντομα θα είναι αρκετά σταθερή, ώστε οι εταιρείες να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, τονίζοντας τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας και παροτρύνοντας τις εταιρείες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία.

«Αν δεν θέλετε να μπείτε, απλώς ενημερώστε με, γιατί έχω 25 άτομα που δεν είναι εδώ σήμερα και είναι πρόθυμα να πάρουν τη θέση σας» είπε κάποια στιγμή στους επικεφαλής των εταιρειών.

Ζητούν εγγυήσεις

Ωστόσο, παρότι οι ενεργειακές εταιρείες έχουν εκφράσει τις τελευταίες ημέρες ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στις προσπάθειες των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας, έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε νέα επένδυση απέχει πιθανότατα χρόνια από το να βγάζει οικονομικό νόημα - και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς η κυβέρνηση θα διαχειριστεί την αβεβαιότητα των επόμενων μηνών.

Πολλά στελέχη στη συνάντηση του Λευκού Οίκου αναφέρθηκαν στην ανάγκη για εγγυήσεις ασφάλειας, εν μέσω ανησυχιών για την πολιτική πορεία της Βενεζουέλας και την ασφάλεια μελλοντικών εργαζομένων και εξοπλισμού στη χώρα.

Η στάση αυτή αντανακλά και ανησυχίες που διατυπώνονται κατ’ ιδίαν σε όλο τον κλάδο για το κατά πόσο ο Τραμπ μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες συνάψει με τις εταιρείες θα παραμείνουν σε ισχύ πέρα από τη δική του προεδρία, ή ακόμη και μετά από μια αλλαγή εξουσίας στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ επιχείρησε να καθησυχάσει τα στελέχη λέγοντας ότι θα έχουν «απόλυτη ασφάλεια, απόλυτη προστασία», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες και αρνήθηκε να δεσμεύσει ομοσπονδιακούς πόρους για το ζήτημα.

Σε επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε μόνο ότι το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης ήταν να «αλλάξει τη συμπεριφορά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας».

Ο στόχος των 100 δισ. δολαρίων του Τραμπ

Ο Ράιτ συνέχισε να μιλά για το «τεράστιο ενδιαφέρον» της βιομηχανίας για τη Βενεζουέλα, αναφερόμενος σε εκτιμήσεις της Chevron ότι θα μπορούσε να αυξήσει την τρέχουσα παραγωγή της κατά 50% μέσα στους επόμενους 18 έως 24 μήνες.

Η Chevron, η οποία είναι η μόνη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται σήμερα στη Βενεζουέλα, ανέφερε ότι η αύξηση της τρέχουσας παραγωγής θα ήταν δυνατή μόνο αν λάμβανε πρώτα ορισμένες «άδειες» από την κυβέρνηση.

Ωστόσο, όσον αφορά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες επενδύσεις από τον κλάδο που ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι σύντομα θα κατευθυνθούν για την αναζωογόνηση της πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας, ο Ράιτ παραδέχτηκε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Νομίζω ότι είναι ένας απολύτως λογικός αριθμός», είπε, αλλά η ανοικοδόμηση της χώρας «πράγματι απαιτεί χρόνο». «Αυτό δεν είναι την επόμενη εβδομάδα, δεν είναι τον επόμενο μήνα, αλλά αυτή είναι η πορεία στην οποία στοχεύουμε να μπούμε», κατέληξε ο Ράιτ.

Πηγή: skai.gr

