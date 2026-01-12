Ξεκινά ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Περιφέρεια της Κολούμπια ξεκίνησε ποινική έρευνα σε βάρος του Τζερόμ Χ. Πάουελ, προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, σχετικά με την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον και το κατά πόσον ο Πάουελ είπε ψέματα στο Κογκρέσο σχετικά με το εύρος του έργου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή.

Η έρευνα, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση των δημόσιων δηλώσεων του Πάουελ και εξέταση των αρχείων δαπανών, εγκρίθηκε τον Νοέμβριο από την Τζανίν Πίρο, μακροχρόνια σύμμαχο του προέδρου Τραμπ.

Η έρευνα κλιμακώνει τη μακροχρόνια διαμάχη Τραμπ και Πάουελ, για τα επιτόκια. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να απολύσει τον πρόεδρο της Fed - παρόλο που ο ίδιος τον είχε προτείνει για τη θέση το 2017 - ενώ σε παλαιότερη ανάρτησή του στο Truth Social είχε γράψει ότι εξετάζει «το ενδεχόμενο να επιτρέψει να προχωρήσει μια μεγάλη αγωγή εναντίον του “Πάντα Αργοπορημένου” Πάουελ, εξαιτίας της φρικτής και κατάφωρα ανίκανης δουλειάς που έχει κάνει στη διαχείριση της κατασκευής των κτιρίων της Fed».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με ποινική δίωξη για την κατάθεση που έδωσε στο Κογκρέσο το περασμένο καλοκαίρι, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της κυβέρνησης ως «πρόσχημα» που στοχεύει στην περαιτέρω άσκηση πίεσης σε αυτόν εξαιτίας της διαμάχης με τον πρόεδρο Τραμπ για τα επιτόκια.

