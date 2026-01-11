Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Κυριακή την Κούβα να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι η Αβάνα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα, σε μια νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το καθεστώς της νησιωτικής χώρας.

Η Βενεζουέλα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, ωστόσο μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις, ο Τραμπ φέρεται να άσκησε επιτυχώς πιέσεις στην προσωρινή πρόεδρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, ώστε το πετρέλαιο να κατευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε ο Τραμπ την Κυριακή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Η Κούβα έζησε για πολλά χρόνια από μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που προέρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.