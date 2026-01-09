Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, πως ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στο Truth Social πως οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις «μεγάλες πετρελαϊκές» εταιρείες στη χώρα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι όλα τα πετρελαιοφόρα στη Βενεζουέλα «θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας».

Σημειώνεται πως σήμερα ο Τραμπ θα συναντηθεί με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών στο Λευκό Οίκο. «Οι 14 κορυφαίες εταιρείες θα έρθουν εδώ. Θα αναλάβουν την ανασυγκρότηση όλων των πετρελαϊκών υποδομών και θα δαπανήσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε στο Fox News.

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισημαίνει πως η «Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων» ως ένδειξη καλής θελήσεως. «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται αρμονικά», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

