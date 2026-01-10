Πάνω απο 800 οι πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα - Μόλις εννέα έχουν απελευθερωθεί

Εννέα άτομα που θεωρούνταν πολιτικοί κρατούμενοι από την κορυφαία ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βενεζουέλας αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που επαίνεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε η ομάδα, με τις οικογένειες των υπολοίπων να περιμένουν με αγωνία να ακούσουν αν οι συγγενείς τους θα αφεθούν επίσης ελεύθεροι.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνείς οργανισμοί και προσωπικότητες της αντιπολίτευσης -συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, της οποίας αρκετοί στενοί σύμμαχοι είναι φυλακισμένοι- απαιτούν εδώ και καιρό την απελευθέρωση από τις φυλακές της Βενεζουέλας περίπου 800 ανθρώπων που θεωρούν πολιτικούς κρατούμενους.

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social νωρίτερα την Παρασκευή ότι ακύρωσε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα μετά από συνεργασία με το νοτιοαμερικανικό έθνος και ότι η Βενεζουέλα απελευθέρωσε «μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων».

Τόσο ο κορυφαίος βουλευτής της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκεζ, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ, όσο και ο Τραμπ δήλωσαν ότι οι απελευθερώσεις αποτελούν κίνηση ειρήνης.

Δεν υπάρχει επίσημη λίστα με τον ακριβή αριθμό των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν ούτε ποιοι είναι αυτοί.

Οι απελευθερώσεις έρχονται κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας πολιτικής αναταραχής στο Καράκας μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ , την παραπομπή του σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για κατηγορίες ναρκοτρομοκρατίας, την ορκωμοσία της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ και την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ θα διυλίσουν και θα πουλήσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που έχουν «κολλήσει» στη Βενεζουέλα λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Επί χρόνια, η αντιπολίτευση και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βενεζουέλας υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις κρατήσεις «για να καταπνίξει τη διαφωνία». Οι αρχές το έχουν αρνηθεί επανειλημμένα και έχουν δηλώσει ότι οι κρατούμενοι δικαίως φυλακίστηκαν για διάπραξη εγκλημάτων.

Οι οικογένειες τόσο εξέχοντων όσο και λιγότερο γνωστών κρατουμένων συγκεντρώθηκαν έξω από τις φυλακές την Παρασκευή ή επισκέφθηκαν πολλά κέντρα κράτησης σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουν την τοποθεσία και την κατάσταση των αγαπημένων τους προσώπων.

Η κορυφαία τοπική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Foro Penal εκτιμά ότι μετά τις απελευθερώσεις αυτής της εβδομάδας, εξακολουθούν να κρατούνται στη χώρα 811 πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει περισσότερους από 80 ξένους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων δύο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενός με αμερικανική υπηκοότητα.

Πέντε Ισπανοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζολαινο-ισπανίδας ακτιβίστριας για τα δικαιώματα Ρόσιο Σαν Μιγκέλ, ήταν οι πρώτες επιβεβαιωμένες απελευθερώσεις την Πέμπτη. Έφτασαν στη Μαδρίτη την επόμενη μέρα.

Αργά την Πέμπτη αφέθηκαν ελεύθεροι επίσης ο πρώην υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την προεδρία της Βενεζουέλας Ενρίκε Μάρκες, ο δημοσιογράφος Μπιάτζιο Πιλιέρι και ο στρατιώτης Λάρι Οσόριο, δήλωσε ο Αλφρέντο Ρομέρο, διευθυντής του Foro Penal. Το μέλος της αντιπολίτευσης Αρασέλις Μπάλζα αφέθηκε ελεύθερο την Παρασκευή.

«Περιμένουμε να ακούσουμε τι έχουν να πουν οι αρχές εδώ. Έμαθα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι απελευθέρωναν άτομα», δήλωσε ο Γκρέγκορι Τρέχο, καθώς περίμενε έξω από τη φυλακή Ελ Ροντέο στο Γκουατίρε, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, για νέα σχετικά με τον πατέρα του, Χοσέ Γκρεγκόριο Τρέχο, ο οποίος κρατείται για σχεδόν ένα χρόνο.

«Για να υπάρξει δημοκρατική μετάβαση σε μια δημοκρατική χώρα, δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και απαιτούμε την απελευθέρωση όλων όσων βρίσκονται σε όλα τα κέντρα κράτησης», δήλωσε η Σοράιντα Γκονζάλες, η οποία περίμενε την απελευθέρωση του γιου της Χοσέ Μιγκέλ Εστράδα.

Μεταξύ των εξέχοντων προσωπικοτήτων που κρατούνται είναι ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα και ο δικηγόρος Πέρκινς Ρότσα, και οι δύο στενοί σύμμαχοι της Ματσάδο, ο Ραφαέλ Τούνταρες, γαμπρός του πρώην υποψηφίου της αντιπολίτευσης για την προεδρία Εντμούντο Γκονζάλες, οι ηγέτες του κόμματος της αντιπολίτευσης Βολοντάδ Λαϊκό, Φρέντι Σουπερλάνο και Ρόλαντ Καρένο, και ο Χαβιέρ Ταραζόνα, διευθυντής μιας ΜΚΟ που παρακολουθεί φερόμενες καταχρήσεις από ένοπλες κολομβιανές ομάδες και τον στρατό της Βενεζουέλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.