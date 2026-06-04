Η συνολική κατάσταση και του χώρου Σένγκεν και οι νέες προτεραιότητες για το 2026- 2027, αλλά και η διαφύλαξη των συνόρων και τα ζητήματα ασφάλειας στην Ευρώπη, με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση στο Ιράν, βρέθηκαν στην «πρώτη γραμμή» του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στο Λουξεμβούργο, στο οποίο συμμετείχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχο Χρήστο Τσιτσιμπίκο.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η συνολική κατάσταση του χώρου Σένγκεν, τέθηκε στο επίκεντρο της ατζέντας, ενώ παρουσιάστηκε η σχετική έκθεση της Επιτροπής για το 2026, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε το κεκτημένο του Σένγκεν κατά το προηγούμενο έτος και τέθηκαν οι νέες προτεραιότητες για το 2026-2027.

Στην παρέμβασή του ο κ. Χρυσοχοϊδης, αφού συνεχάρη την Κύπρο για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει για την πλήρη ένταξή της στον χώρο Σένγκεν και ευχαρίστησε την Επιτροπή για την, όπως είπε, περιεκτική και καλά δομημένη Έκθεση, σημείωσε πως, κύρια προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου Σένγκεν. «Μέσα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, καλούμαστε να βρούμε αποτελεσματικές και ταυτόχρονα εφικτές λύσεις, προκειμένου να ενισχύσουμε την ασφάλεια του χώρου Σένγκεν, αλλά ταυτόχρονα να τον διατηρήσουμε ως έναν ελκυστικό προορισμό, ιδίως για λόγους εθνικής οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός υπογράμμισε, επίσης, πως η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών και προς τούτο η πιστή εφαρμογή των Κανονισμών για το Screening και τη συνοριακή διαδικασία επιστροφής, με την επιβολή περιορισμών της ελεύθερης μετακίνησης, αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη χώρα μας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου, που εφαρμόζεται από τον περασμένο Απρίλιο και σημείωσε πως «η Ελλάδα κάνει κατάλληλη και υπεύθυνη χρήση της δυνατότητας μερικής αναστολής, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης στους ταξιδιώτες, ειδικότερα στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση των συνοριακών υποδομών».

Όσον αφορά στη διαφύλαξη των συνόρων της Ε.Ε. και τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο τέθηκαν θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και παροχής ασύλου και η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών εξέτασαν τα ζητήματα ασφάλειας, στη βάση του αντίκτυπου του τρέχονος γεωπολιτικού περιβάλλοντος στην Ε.Ε και με έμφαση στις συνέπειες της συνολικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της σύγκρουσης στο Ιράν.

Ειδικά για τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως μέχρι στιγμής, η κρίση δεν έχει μεταφραστεί σε αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο επεσήμανε την αναγκαιότητα της στενότερης συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστευτικών ροών, αλλά και της βελτιστοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών και της κοινής διαχείρισης των κινδύνων για την αντιμετώπιση δικτύων που εκμεταλλεύονται τις κρίσεις της περιοχής. Πρόσθεσε, επίσης, τη σημασία της αντιμετώπισης των υβριδικών και τρομοκρατικών απειλών που συνδέονται με τη σύγκρουση.

«Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προκλήσεις αυτές πρέπει να βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: ισχυρά εξωτερικά σύνορα, αποτελεσματική συνεργασία με χώρες εταίρους και ενισχυμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα απέναντι στις νέες μορφές απειλών. Μόνον μέσα από μια συντονισμένη, προληπτική και συλλογική προσέγγιση θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των πολιτών μας και τη σταθερότητα της Ένωσης. Θα πρέπει όλα τα υφιστάμενα εργαλεία της ΕΕ να γίνουν πιο διαδραστικά έτσι ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα την πρόληψη παρά την καταστολή», τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Τέλος, μεγάλο μέρος του Συμβουλίου απασχόλησε η Στρατηγική της Ε.Ε για τα Ναρκωτικά. Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σημείωσε πως με τη Στρατηγική αυτή «επιχειρείται να γεφυρωθεί το κενό ανάμεσα στον στρατηγικό σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή, μέσα από ένα πλαίσιο πιο μετρήσιμο, πιο ευέλικτο και περισσότερο προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα». Πρότεινε, δε, την επιχειρησιακή συνεργασία και, κυρίως, τη συστηματική αξιοποίηση της προσέγγισης "follow-the-money", καθώς όπως είπε «τα εγκληματικά δίκτυα πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο στο πεδίο της διακίνησης, αλλά και στον πυρήνα της οικονομικής τους ισχύος». Τέλος, επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμένων, των θαλάσσιων οδών και των εφοδιαστικών αλυσίδων και την ενίσχυση του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, αλλά και την υποστήριξη του νέου πλαισίου δράσης με επαρκείς πόρους, σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία, τεχνολογική καινοτομία και εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού.

Πηγή: skai.gr

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