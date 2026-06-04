Μυστήριο στο Ντουμπάι: Αγνοείται η πρώην σύζυγος ανιψιού του εμίρη μαζί με τις τρεις κόρες της

Ένας Βρετανός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζει ότι αγνοείται η Ζεϊνάμπ Τζαβαντλί, πρώην σύζυγος ανιψιού του ηγεμόνα του Ντουμπάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, τα ίχνη της χάθηκαν την Τρίτη, ενώ το σπίτι της στο Ντουμπάι βρέθηκε κλειδωμένο και άδειο.

Η Τζαβαντλί είχε εκφράσει επανειλημμένα φόβους για την ασφάλειά της, καθώς εδώ και χρόνια βρισκόταν σε σκληρή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, σεΐχη Σαΐντ μπιν Μακτούμ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Ο Βρετανός δικηγόρος και ακτιβιστής Ντέιβιντ Χέιγκ δήλωσε ότι μίλησε μαζί της για τελευταία φορά το βράδυ της Τρίτης και από τότε «εξαφανίστηκε».

Όπως ανέφερε, ούτε η ίδια ούτε οι τρεις ανήλικες κόρες της έχουν δώσει σημεία ζωής έκτοτε, ενώ μέχρι στιγμής καμία αρμόδια αρχή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχει δώσει απαντήσεις για το τι ενδέχεται να έχει συμβεί.

Ο ίδιος δήλωσε στο BBC ότι απευθύνθηκε σε αξιωματούχους των ΗΑΕ για σχόλιο, χωρίς να λάβει απάντηση.

Η μητέρα της Ζεϊνάμπ Τζαβαντλί, η οποία είχε μόλις φτάσει στο Ντουμπάι για να την επισκεφθεί, μετέβη στο σπίτι της κόρης της και το βρήκε άδειο, ενώ οι κλειδαριές είχαν αλλαχθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη επικοινωνήσει με την αστυνομία του Ντουμπάι και το προξενείο του Αζερμπαϊτζάν, της χώρας καταγωγής της Τζαβαντλί.

Το τελευταίο διάστημα η Τζαβαντλί απέφευγε να βγαίνει από το σπίτι της, καθώς πίστευε ότι δυνάμεις ασφαλείας παρακολουθούσαν την κατοικία της με σκοπό να της αφαιρέσουν την επιμέλεια των παιδιών της ή ακόμη και να τη συλλάβουν.

The women and mothers of the Emirati royal family deserve better than to live in constant fear and trauma by the UAE's dictatorial security just for making use of their human and Islamic right of divorcing from tyrants. Zeynab Javadli has been missing since she entered Dubai https://t.co/VbHRRLGmYJ pic.twitter.com/KFvnTsV1O3 — Wad Kosti (@waladkosti) November 15, 2025

Πέρυσι, ο πρώην σύζυγός της υπέβαλε μήνυση σε βάρος της, κατηγορώντας την ότι απήγαγε τις τρεις κόρες τους, στο πλαίσιο της πολυετούς και σφοδρής δικαστικής διαμάχης για την επιμέλειά τους. Στο μεταξύ, τα παιδιά είχαν αλλάξει επανειλημμένα χέρια μεταξύ των δύο γονέων, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για απαγωγή.

Η πρώην διεθνής αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής αντιμετώπιζε επίσης τον κίνδυνο σύλληψης για παραβίαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών εγκλημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά από ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο ενός από τα επεισόδια της διαμάχης για την επιμέλεια των παιδιών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τον δικηγόρο και ακτιβιστή Ντέιβιντ Χέιγκ είχε δηλώσει: «Ήξερα ότι ήταν η τελευταία μου ευκαιρία να είμαι με τα παιδιά μου, γιατί δεν θα μου επέτρεπαν να τα ξαναδώ. Πίστευα πραγματικά ότι ήταν η τελευταία μου ευκαιρία και γι’ αυτό ξεκίνησα τη ζωντανή μετάδοση και ζήτησα βοήθεια».

This is the reality of #Dubai



Remember Princess Haya Bint Al-Hussain who escaped from the ruler of Dubai, Mohammad Rashed Al-Maktoum ?



Remember his two daughters, Shamsa and Latifa, who attempted to escape as well ?



Well now we have, Zeynab Javadli (the ex-wife of Saeed… pic.twitter.com/tzC8Q0k52S — Lara (@TradingLara) November 16, 2025

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι του πρώην συζύγου της, σεΐχη Σαΐντ μπιν Μακτούμ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι η Τζαβαντλί ήταν ακατάλληλη μητέρα, καθώς δεν έστελνε τα παιδιά στο σχολείο, διέμενε σε ακατάλληλο περιβάλλον όταν ζούσε σε ξενοδοχείο και έθεσε σε κίνδυνο την υγεία της μικρότερης κόρης τους.

Η Τζαβαντλί απέρριψε τις κατηγορίες που της αποδίδονται, ενώ η νομική της ομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέθεσε στο δικαστήριο στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, αντικρούουν τους ισχυρισμούς του πρώην συζύγου της.

Ο Βρετανός δικηγόρος και ακτιβιστής Ντέιβιντ Χέιγκ υποστηρίζει ότι η υπόθεση παρουσιάζει «βαθιά ανησυχητικές ομοιότητες» με εκείνη της πριγκίπισσας Λατίφα, κόρης του ηγεμόνα του Ντουμπάι, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Η πριγκίπισσα Λατίφα είχε επιχειρήσει το 2018 να διαφύγει από το Ντουμπάι, καταγγέλλοντας ότι βρισκόταν υπό τον ασφυκτικό έλεγχο της οικογένειάς της. Το σκάφος με το οποίο προσπαθούσε να διαφύγει αναχαιτίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό και η ίδια οδηγήθηκε δια της βίας πίσω στο Ντουμπάι. Στη συνέχεια δημοσιοποίησε βίντεο στα οποία υποστήριζε ότι κρατούνταν αιχμάλωτη.

Τα επόμενα χρόνια έκανε περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία της και ζει όπως επιθυμεί.

Ο Χέιγκ, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στην εκστρατεία υπέρ της Λατίφα, δήλωσε ότι απηύθυνε επείγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα να ζητήσει άμεση επιβεβαίωση για την τύχη και την κατάσταση της Ζεϊνάμπ Τζαβαντλί.





Πηγή: skai.gr

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