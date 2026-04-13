Πάπας Λέων: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ»

Συνοπτικά } από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πάπας απαντά στην επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να μιλά κατά του πολέμου με "στεντόρεια φωνή".

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ποντίφικα "αδύναμο" και "απαράδεκτο", τον κατηγόρησε για κακή διαχείριση στην εξωτερική πολιτική και για αδυναμία απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.

Ο Τραμπ υποστηρίζει πως ο Πάπας επιλέχθηκε λόγω της αμερικανικής καταγωγής του, προκειμένου η Καθολική Εκκλησία να διαχειριστεί καλύτερα τη σχέση με τον Λευκό Οίκο.

Απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ που τον χαρακτήρισε «αδύναμο» και «απαράδεκτο», ο Ποντίφικας δήλωσε: «Κηρύττω το Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ, με στεντόρεια φωνή, κατά του πολέμου».Ανταπόκριση



Οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ποντίφικα βρίσκονται σε εντυπωσιακά χαμηλό επίπεδο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Τruth Social, o ένοικος του Λευκού Οίκου επιτέθηκε ανοικτά στον Πάπα Λέοντα: «Είναι αδύναμος στο μέτωπο του οργανωμένου εγκλήματος και κάκιστος στην εξωτερική πολιτική. Μιλά για τον φόβο που προκαλεί η διοίκηση Τραμπ, αλλά δεν αναφέρεται στον φόβο που η Καθολική Εκκλησία και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις ένιωσαν κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού, όταν ιερείς συλλαμβάνονταν, επειδή είχαν τελέσει λειτουργίες» έγραψε ο πλανητάρχης αναφερόμενος στον Λέοντα.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Καθολικός Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον Ποντίφικα σαν να πρόκειται για πολιτικό του αντίπαλο. Υποστήριξε επίσης ότι ο Πάπας Πρέβοστ «επελέγη, μόνον επειδή ήταν Αμερικανός» και λόγω του ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θεώρησε πως αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει να χειριστεί τη σχέση με τον Λευκό Οίκο.Πρόκειται για αντίδραση στις εκκλήσεις του Πάπα κατά του πολέμου. Στην ολονύκτια προσευχή για την ειρήνη, πριν από δύο ημέρες στο Βατικανό, ο Λέων τόνισε με έμφαση ότι «στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί, ούτε drone, ούτε εκδίκηση και ούτε άδικο κέρδος».«Όποιος προσεύχεται δεν δολοφονεί»Ο Πάπας έκανε ανοικτά λόγο για «παραλήρημα παντοδυναμίας, το οποίο γύρω μας γίνεται όλο και επιθετικότερο» και υπενθύμισε ότι όποιος προσεύχεται δεν δολοφονεί και δεν απειλεί με θάνατο». Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας επιμένει ότι ο πόλεμος και η επίδειξη ισχύος οδηγούν μόνο σε τραγικό αδιέξοδο. Ανησυχεί για την τύχη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και ζητά να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος και στον Λίβανο.Όλα αυτά, όπως φαίνεται, έχουν ενοχλήσει τον Τραμπ, ο οποίος είναι Καθολικός και ξέρει καλά ότι οι εκκλήσεις του Λέοντα έχουν μεγάλη απήχηση, σε διεθνές επίπεδο. Από τη μεριά του, ο Πρόεδρος της Διάσκεψης Καθολικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Αρχιεπίσκοπος Κόκλεϊ, απάντησε ότι ο Τραμπ δυσφημεί τον Ποντίφικα και του υπενθύμισε ότι «ο Λέων δεν είναι ανταγωνιστής του, και ούτε πολιτικός», αλλά «εκπρόσωπος του Θεού, ο οποίος μιλά βασιζόμενος στην αλήθεια του Ευαγγελίου, για τη φροντίδα των ψυχών».Πάπας: «Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ»Πριν λίγο, τέλος, απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο ο ίδιος ο Πάπας, από το αεροσκάφος με το οποίο μεταβαίνει στην Αφρική, για επίσημη επίσκεψη: «Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ. Κηρύττω το Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ, με στεντόρεια φωνή, κατά του πολέμου», υπογράμμισε ο Λέων. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «δεν σκοπεύει να μπει σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ». Είναι σαφές ότι η απόσταση που τους χωρίζει είναι αβυσσαλέα και ότι δεν πρόκειται, φυσικά, για προσωπικές διαφορές, αλλά για το μέλλον της υφηλίου και τις αρχές που πρέπει να εμπνέουν την δράση του κάθε χριστιανού.

