Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στην Αλβανία.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εκ νέου στην πλατεία «Σκεντέρμπεη» στα Τίρανα και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το πρωθυπουργικό μέγαρο. Σύνθημα της κινητοποίησης ήταν: «Η φωνή μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας».

Όπως μεταδίδουν αλβανικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και να φωνάζουν: «Η Αλβανία δεν πωλείται».

🚨🇦🇱BREAKING: For the fifth consecutive day of protests, massive crowds took to the streets to oppose the controversial Trump-Kushner-linked resort project planned for southern #Albania pic.twitter.com/3BSyuwDFqm — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) June 4, 2026

Επίσης, ακούστηκαν συνθήματα τόσο κατά του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, όσο και κατά του πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν: «Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή».

Στο επίκεντρο της οργής των διαδηλωτών βρίσκεται το υπό σχεδιασμό τουριστικό έργο στις αλβανικές ακτές της Αδριατικής.

Μεταξύ των επενδυτών του έργου είναι η Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα να έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στην επένδυση.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν συνδέονται με την παραδοσιακή αντιπολίτευση, επιδιώκουν να υπογραμμίσουν τον υπερκομματικό χαρακτήρα της κινητοποίησής τους. Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι κρατούν πλακάτ που ζητούν τη φυλάκιση τόσο του Ράμα όσο και του ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος Σαλί Μπερίσα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ξεχωριστές κατηγορίες διαφθοράς.

Σύμβολο των κινητοποιήσεων έχει γίνει ένα ροζ φλαμίνγκο, εμπνευσμένο από το κίτρινο παπί που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν από το κίνημα πολιτών στο Βελιγράδι. Στην περίπτωση της Αλβανίας, το φλαμίνγκο συμβολίζει τις ανησυχίες των διαδηλωτών για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

Οι πολίτες υποστηρίζουν ότι τα σχέδια ανάπτυξης στη νήσο Σάσων και στην περιοχή του Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα, απειλούν τα φλαμίνγκο, προστατευόμενο είδος, καθώς και άλλα είδη που ζουν στους προστατευόμενους υγροτόπους της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο επιχειρηματικός εταίρος του Κούσνερ, Άσερ Αμπεχσέρα, υποστηρίζει ότι το έργο βασίζεται στην «υπεύθυνη διαχείριση» του περιβάλλοντος και αποσκοπεί τόσο στην περιβαλλοντική αναβάθμιση όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικής αξίας για τις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.