Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΥΠΕΞ Ιράν για ναυτικό αποκλεισμό Τραμπ: «Αξίζει ποτέ να κόβει κανείς τη μύτη του για να εκδικηθεί το πρόσωπό του;»

«Μπορεί ένας παράνομος "πόλεμος επιλογής" να κερδηθεί μέσω μιας "εκδίκησης επιλογής" σε βάρος της παγκόσμιας οικονομίας;!», έγραψε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Εσμαΐλ Μπαγκάι

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, χλεύασε σήμερα την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Μπορεί ένας παράνομος “πόλεμος επιλογής” να κερδηθεί μέσω μιας “εκδίκησης επιλογής” σε βάρος της παγκόσμιας οικονομίας;!» «Αξίζει ποτέ να κόβει κανείς τη μύτη του για να εκδικηθεί το πρόσωπό του;!», χλεύασε ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι δηλώσεις του έγιναν αφότου ο Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν σήμερα, λέγοντας ότι τα ιρανικά πλοία θα «εξολοθρευτούν» αν «πλησιάσουν έστω και λίγο τον αποκλεισμό μας». 

Ο αμερικανικός στρατός έχει ανακοινώσει ότι ο αποκλεισμός της θαλάσσιας κυκλοφορίας από και προς τα ιρανικά λιμάνια έχει πλέον αρχίσει, σύμφωνα με τη διορία που είχε ανακοινωθεί.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ντόναλντ Τραμπ Κρίση στη Μέση Ανατολή
9 0 Bookmark