Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, χλεύασε σήμερα την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Μπορεί ένας παράνομος “πόλεμος επιλογής” να κερδηθεί μέσω μιας “εκδίκησης επιλογής” σε βάρος της παγκόσμιας οικονομίας;!» «Αξίζει ποτέ να κόβει κανείς τη μύτη του για να εκδικηθεί το πρόσωπό του;!», χλεύασε ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Can an illegal “war of choice” be won through a “revenge of choice” against the global economy?!



Is it ever worthwhile to cut off one’s nose to spite one’s face?! — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 13, 2026

Οι δηλώσεις του έγιναν αφότου ο Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν σήμερα, λέγοντας ότι τα ιρανικά πλοία θα «εξολοθρευτούν» αν «πλησιάσουν έστω και λίγο τον αποκλεισμό μας».

Ο αμερικανικός στρατός έχει ανακοινώσει ότι ο αποκλεισμός της θαλάσσιας κυκλοφορίας από και προς τα ιρανικά λιμάνια έχει πλέον αρχίσει, σύμφωνα με τη διορία που είχε ανακοινωθεί.

Πηγή: skai.gr

