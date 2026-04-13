Ο Πεζεσκιάν στο πλευρό του Πάπα: «Η βεβήλωση του Ιησού δεν είναι αποδεκτή»

Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Πάπα Φραγκίσκου πήρε με ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά την επίθεση που δέχτηκε ο Ποντίφικας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Πεζεσκιάν έγραψε: «Καταδικάζω την προσβολή προς την εξοχότητά σας εκ μέρους του μεγάλου έθνους του Ιράν και δηλώνω ότι η βεβήλωση του Ιησού, του προφήτη της ειρήνης και της αδελφοσύνης, δεν είναι αποδεκτή από κανέναν ελεύθερο άνθρωπο. Σας εύχομαι δόξα μέσω του Αλλάχ»

His Holiness Pope Leo XIV (@Pontifex), I condemn the insult to Your Excellency on behalf of the great nation of Iran, and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you glory by Allah. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 13, 2026

Νωρίτερα, και ο ίδιος ο Πάπας σήκωσε το γάντι στον Ντόναλντ Τραμπ και ξεκαθάρισε στο Reuters ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να μιλάει κατά του πολέμου μετά τη σφοδρή επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Αλγέρι, όπου ο πρώτος Αμερικανός πάπας ξεκινά μια δεκαήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, ο ποντίφικας ανέφερε επίσης ότι το χριστιανικό μήνυμα διαστρεβλώνεται».

«Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση μαζί του», επισήμανε ο Λέων στο Reuters. «Δεν πιστεύω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαστρέβλωσης όπως κάνουν ορισμένοι».

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τράμπ... Θα συνεχίσω να μιλάω με όλη μου τη δύναμη κατά του πολέμου, επιδιώκοντας να προωθήσω την ειρήνη, να προωθήσω τον διάλογο και τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών για να αναζητήσω δίκαιες λύσεις στα προβλήματα» υπογράμμισε ο ηγέτης της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων μελών.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο σήμερα», είπε ο Λέων. «Πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι σκοτώνονται. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να υψώσει ανάστημα, και να πει ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος».



Πηγή: skai.gr

