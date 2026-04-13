Η σύγκριση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με τον Ιησού Χριστό είναι «απαράδεκτη», τόνισε στο πρακτορείου Anadolu ο αναπληρωτής πατριάρχης της Λατινικής Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί καθολικοί επίσκοποι αντιτίθενται στον πρόσφατο πόλεμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε εικόνα δημιουργημένη με AI στην οποία διακρίνεται σαν να κάνει θαύμα, ντυμένος σαν τον Θεάνθρωπο ή Άγιο.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Βατικανού απάντησε στα καυστικά σχόλια που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα, λέγοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ βάζει στον στόχο «μια ηθική φωνή επειδή δεν μπορεί να την περιορίσει».

«Ο Τραμπ δεν συζητά με τον Λέοντα: τον ικετεύει να υποχωρήσει με μια κυριαρχική γλώσσα. Αλλά ο Πάπας μιλάει μια άλλη γλώσσα, μια γλώσσα που αρνείται να περιοριστεί στη γραμματική της βίας, της ασφάλειας, του εθνικού συμφέροντος», έγραψε ο πάτερ Αντόνιο Σπαντάρο στο X.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, μιλά όλο και πιο ανοιχτά για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, καταδικάζοντας την περασμένη εβδομάδα τη ρητορική και τις απειλές του Τραμπ εναντίον του λαού του Ιράν ως «πραγματικά απαράδεκτες».

Donald J. #Trump prende di mira #PapaLeone XIV. E cosi tradisce un disagio profondo. Quando il potere politico si accanisce contro una voce morale, è perché non riesce a contenerla. Trump non discute Leone: lo implora di rientrare in un linguaggio che possa dominare. Ma il Papa… pic.twitter.com/hJscAk2rwa — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) April 13, 2026

Μιλώντας στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι οπαδός του Πάπα, την ώρα που ο ποντίφικας ξεκινά μια δεκαήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες.

«Δεν μας αρέσει ένας Πάπας που λέει πως δεν υπάρχει πρόβλημα να διαθέτει κάποιος πυρηνικά όπλα… Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει πως δεν πρέπει να παίζουμε με μια χώρα που θέλει πυρηνικά όπλα για να καταστρέψει τον κόσμο», σημείωσε.

Ο ανταποκριτής του CNN στο Βατικανό, Κρίστοφερ Λαμπ, ο οποίος ταξιδεύει μαζί με τον Πάπα Λέοντα, δήλωσε ότι δεν μπορεί να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε σε έναν Πάπα με αυτόν τον τρόπο.

Ο Λάμπ δήλωσε ότι ο Πάπας Λέων αποτελεί «ένα είδος πνευματικού και διπλωματικού αντίβαρου έναντι του Τραμπ», επισημαίνοντας ότι «ο τρόπος ηγεσίας του και οι προτεραιότητές του έρχονται σε αντίθεση με αυτές του προέδρου των ΗΠΑ».

Ο Πάπας Λέων είναι ο πρώτος Πάπας που θα επισκεφθεί την Αλγερία, μια χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία, πριν μεταβεί στο Καμερούν, την Αγκόλα και την Ισημερινή Γουινέα.

«Η αντίθεση μεταξύ ενός Αμερικανού Πάπα στην Αλγερία, μια μουσουλμανική χώρα, σε μια εποχή που οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, είναι εντυπωσιακή», σχολίασε ο ανταποκριτής του CNN, επισημαίνοντας πως οι δηλώσεις του Ποντίφικα σχετικά με τον πόλεμο «χτυπούν κατευθείαν τις ΗΠΑ».

«Και προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε με πολύ σκληρό και άνευ προηγουμένου τρόπο», πρόσθεσε ο Λαμπ.





Πηγή: skai.gr

