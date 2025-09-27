Ο Τραμπ διατάζει τη δημοσιοποίηση των αρχείων της Αμέλια Έρχαρτ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι διέταξε τον αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση όλων των κυβερνητικών αρχείων των ΗΠΑ που σχετίζονται με την εξαφάνιση της πρωτοπόρου της αεροπορίας Αμέλια Έρχαρτ, η οποία εξαφανίστηκε ενώ επιχειρούσε μια πτήση σε όλο τον κόσμο το 1937.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι το μυστήριο γύρω από την τελευταία πτήση της Έρχαρτ έχει «αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων».

«Διατάζω την κυβέρνησή μου να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει όλα τα κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με την Αμέλια Έρχαρτ, το τελευταίο της ταξίδι και οτιδήποτε άλλο την αφορά», δήλωσε ο Τραμπ.

Η Έρχαρτ, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό, εξαφανίστηκε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό μαζί με τον πλοηγό της Φρεντ Νούναν. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τις εικασίες δεκαετιών, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα ίχνος του αεροσκάφους.

Η ξαφνική εστίαση του Τραμπ στο μυστήριο δεκαετιών έρχεται καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες επικρίσεις για την απόκρυψη εγγράφων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, σχολιάζει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει καθυστερήσει την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν, μετατρέποντας το ζήτημα σε μείζον πολιτικό ζήτημα. Αν και έχει προτρέψει τους υποστηρικτές του να μην ασχολούνται με το θέμα, η επιθυμία της δημοσιοποίησης λεπτομερειών σχετικά με τα εγκλήματα του Έπσταϊν, παραμένει υψηλή.

Νωρίτερα φέτος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε μια «πρώτη φάση» αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, αλλά μεγάλο μέρος του υλικού είχε ήδη δημοσιοποιηθεί ή είχε υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία.

Ο Τραμπ έχει παραδεχτεί ότι γνώριζε κοινωνικά τον Έπσταϊν, αλλά ισχυρίζεται ότι είχαν μια διαμάχη χρόνια πριν από τον θάνατό του στη φυλακή το 2019.

Λίγες ώρες πριν από την ανάρτηση του Τραμπ, οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν ότι είχαν αποκαλύψει περισσότερα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τα οποία αναφέρουν τον δισεκατομμυριούχο διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Ίλον Μασκ, τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, Πίτερ Θιλ.

Ο Τραμπ έχει επίσης διατάξει την δημοσιοποίηση άλλων κυβερνητικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων παρτίδων εγγράφων που σχετίζονται με τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963 και τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ το 1968.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.