ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Ουμπέρτο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες

Τα κύματα που δημιουργούνται από τον Ουμπέρτο θα αρχίσουν να επηρεάζουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων

Κυκλώνας

Ο κυκλώνας Ουμπέρτο ενισχύθηκε ταχύτατα στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον και προβλέπεται πως θα ενισχυθεί περαιτέρω στον κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό τις επόμενες ημέρες, προειδοποίησε χθες Παρασκευή το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων/τυφώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 690 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 185 χλμ/ώρα.

«Τα κύματα που δημιουργούνται από τον Ουμπέρτο θα αρχίσουν να επηρεάζουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων το σαββατοκύριακο», αναφέρει η ενημέρωση από το NHC.

