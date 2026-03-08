Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν προκαλούν ένταση και επηρεάζουν τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, σερ Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η χώρα δεν επιθυμεί κλιμάκωση της σύγκρουσης και αποφεύγει την άμεση εμπλοκή.

Οι επιθέσεις επεκτείνονται με το Ισραήλ να πλήττει το Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, ενώ το Ιράν στοχεύει αμερικανικές βάσεις ακόμη και στην Τουρκία.

Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Οι αμερικανοισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έβαλαν δύσκολα στη Βρετανία. Κατηγορείται από τον Τραμπ ότι δεν υποστήριξε τους συμμάχους, αλλά ούτε και τα δικά της συμφέροντα, όπως τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

Η κατάσταση είναι έκρυθμη παγκοσμίως. Παγκόσμιες δυνάμεις ζητούν ανοιχτά οι χώρες να διαλέξουν πλευρά, όμως την ίδια ώρα αναφέρεται ότι πρόκειται για επιθέσεις και όχι για πόλεμο. Η Βρετανία και ο πρωθυπουργός της, σερ Κιρ Στάρμερ, από την πρώτη στιγμή που Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν ξεκαθάρισε ότι «δεν θέλουμε να δούμε περαιτέρω κλιμάκωση σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση», βγάζοντας ουσιαστικά και πρακτικά «απέξω» την συμμετοχή της χώρας του.



Δέκα ημέρες μετά από τους πρώτους πυραύλους οι επιθέσεις έχουν επεκταθεί, με το Ισραήλ να επιτίθεται στο Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, το Ιράν να στοχεύει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αμερικανικές βάσεις ακόμα και στην Τουρκία και να πλήττονται βρετανικές βάσεις ακόμα και στην Κύπρο.



Οι κινήσεις της Βρετανίας είναι αδιαμφισβήτητα αργές και η στάση ή οι αποφάσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Στάρμερ φαίνεται ότι δεν ικανοποιούν καμία πλευρά. Είναι χαρακτηριστικό, ότι βρετανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται απλώς σε ετοιμότητα, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει πιθανή κινητικότητα.

«Πάνω από όλα το βρετανικό ενδιαφέρον»

Ο σερ Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε μέσα στην εβδομάδα στους βουλευτές του ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη διαφωνία του για την απόφασή μας να μην συμμετάσχουμε στις αρχικές επιθέσεις, όμως είναι καθήκον δικό μου να κρίνω τι είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας». Παρόλα αυτά, αποφάσισε να δώσει το «πράσινο φως» ώστε να χρησιμοποιηθούν από τις αμερικανικές δυνάμεις, βρετανικές βάσεις του Φέρφορντ, στο Γκλόστρερσιρ και του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό ωκεανό, ως μέτρο για «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό» και παράλληλα, να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στην Μέση Ανατολή.



Από την Παρασκευή λοιπόν, αμερικανικά βομβιστικά αεροσκάφη εθεάθησαν ήδη στην βάση του Φέρφορντ όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν «συγκινήθηκε» από την προσφορά. Συγκεκριμένα, καταδίκασε ξανά τον Βρετανό πρωθυπουργό λέγοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους που έχουμε ήδη κερδίσει».



Το πρωθυπουργικό γραφείο της Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει ακόμα απαντήσει όμως σημερινό άρθρο του Στάρμερ στην Sunday Mirror έχει τίτλο: «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χρειάζεται σοβαρότητα και όχι πολιτικά παιχνίδια».

Παρέμβαση του Τόνι Μπλερ

Την ίδια ώρα, απέναντί του έχει και έναν εμβληματικό ηγέτη για το κόμμα των Εργατικών, τον Τόνι Μπλερ. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ του Τραμπ, λέγοντας πως η χώρα έπρεπε να συμμετέχει από την αρχή στις επιθέσεις προς το Ιράν. Σήμερα το πρωί η υπουργός Εξωτερικών Ιβετ Κούπερ απάντησε στο BBC ότι «έχοντας υπάρξει μέλος της κυβέρνηση Μπλερ, πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε από τα λάθη που κάναμε στο Ιράκ και να αναγνωρίσουμε ότι πάνω από όλα πρέπει να βάζουμε το συμφέρον του βρετανικού λαού και της Βρετανίας σαν σύνολο (…) και όχι να υιοθετούμε τυφλά εξωτερικές πολιτικές».



Μόλις χθες, ο Στάρμερ ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταδικάζοντας την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους προς την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές, εμβάθυνση συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου – Τουρκίας υπό το πρίσμα της αυξημένης περιφερειακής αστάθειας.

Και ο βρετανικός λαός δυσαρεστημένος

Ενδιαφέρον έχει παράλληλα, δημοσκόπηση του YouGov τρεις ημέρες πριν σύμφωνα με την οποία το 47% του Βρετανών πολιτών πιστεύει πως ο Στάρμερ δεν έχει χειριστεί σωστά την αντίδραση της χώρας στην επίθεση προς το Ιράν έναντι ενός 34%. Επισημαίνεται όμως, ότι στο σύνολό του ο βρετανικός λαός είναι κατά των επιθέσεων με ποσοστό 49% έναντι μόλις 28%.



Την ίδια ώρα, αναφέρεται έντονα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πορεία διαμαρτυρίας 300 περίπου ατόμων στην Κύπρο που ζητούν την απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων από τη χώρα, ανοίγοντας και πάλι τον ασκό του Αιόλου για την σταδιακή υποβάθμιση της βρετανικής κυριαρχίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.