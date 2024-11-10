Λογαριασμός
Εκρήξεις στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό για ρωσική αεροπορική επιδρομή

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, οι εκρήξεις συνδέονται με τις προσπάθειες κατάρριψης των ρωσικών UAV από τα συστήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αφότου σήμανε συναγερμός για ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) που κατευθύνονταν προς την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, οι εκρήξεις συνδέονται με τις προσπάθειες κατάρριψης των ρωσικών UAV από τα συστήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Εκτός από το Κίεβο και τα περίχωρά του, η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε σημάνει επίσης συναγερμό για ρωσικές επιδρομές σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Επίθεση Κίεβο
