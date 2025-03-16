Μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλουν δασμούς στους μεγάλους εμπορικούς εταίρους τους, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε διμερείς συνομιλίες με χώρες για νέες εμπορικές ρυθμίσεις, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη να επιβάλει δασμούς 200% στις εισαγωγές κρασιού, κονιάκ και άλλων οινοπνευματωδών ποτών από την Ευρώπη, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο σε έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που έχει αναστατώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει αυξήσει τις ανησυχίες για ύφεση.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντεπιτεθούν σε έθνη που τους είχαν επιβάλει δασμούς.

«Αυτό είναι παγκόσμιο. Δεν είναι ενάντια στον Καναδά, δεν είναι ενάντια στο Μεξικό, δεν είναι ενάντια στην ΕΕ, είναι εναντίον όλων», είπε στην εκπομπή του CBS "Face the Nation".

«Και στη συνέχεια, από αυτή τη νέα βάση της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας, θα εμπλακούμε -ενδεχομένως- σε διμερείς διαπραγματεύσεις με χώρες σε όλο τον κόσμο για νέες εμπορικές ρυθμίσεις που έχουν νόημα και για τις δύο πλευρές», συνέχισε.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι νέες συμφωνίες, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «επαναφέρουν τη βασική γραμμή» για να διασφαλίσουν ότι θα αντιμετωπιστούν δίκαια.

«Δεν μας αρέσει το status quo. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο status quo και μετά μπορούμε να διαπραγματευτούμε κάτι, εάν το θέλουν (τα άλλα έθνη)», είπε. «Αυτό που έχουμε τώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.