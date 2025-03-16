Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ: Η "επιθετική πολιτική" του Τραμπ προκαλεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις αγορές από την εποχή της πανδημίας

Η επιθετική πολιτική που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι συνώνυμη με ακόμη μεγαλύτερη «αβεβαιότητα» απ’ όση υπήρχε την εποχή της πανδημίας της Covid-19 για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, εκτιμά ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Sunday Times.

Στις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ θα πρέπει να λάβει υπόψη της «την αβεβαιότητα του τρέχοντος περιβάλλοντος, η οποία είναι ακόμη μεγαλύτερη» και από την εποχή της πανδημίας, σχολίασε ο Λουίς ντε Γκίντος. Η προοπτική επιβολής δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ και η ανταπάντηση των εμπορικών εταίρων τους προκαλούν «πολλές αβεβαιότητες» και καθιστούν «πολύ ρευστή την υπάρχουσα κατάσταση», πρόσθεσε.

«Θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθημερινά επιβάλλεται ένας νέος δασμός ή ότι αποσύρεται ένας δασμός που είχε ανακοινωθεί», συνόψισε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας.

«Ένας εμπορικός πόλεμος θα ήταν μια κατάσταση επιζήμια για όλους», συνέχισε, επειδή θα έπληττε την ανάπτυξη, μέσω της αύξησης των τιμών.

Μια άλλη πηγή ανησυχίας, πέραν των δασμών, είναι η αποκανονιστικοποίηση που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, όπως επίσης και η μείωση των φόρων επί των κερδών των επιχειρήσεων, κάτι που «θα μπορούσε να επηρεάσει τις ροές κεφαλαίων» στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, είπε ο Ισπανός τραπεζίτης.

Ο ντε Γκίντος είπε ότι το σχέδιο επανεξοπλισμού της Ευρώπης, με στόχο την αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών στο 1,5% του ΑΕΠ τους, είναι «μια απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση» αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει «ακριβής εκτίμηση» των επιπτώσεων που θα έχει κάτι τέτοιο στην οικονομία τους.

Παρά το πλαίσιο αυτό, η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού «είναι σε καλό δρόμο», διαβεβαίωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς το 2% μέχρι τα τέλη του έτους ή τις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.