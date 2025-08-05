Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι η ΕΕ θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς 35% εάν δεν τηρήσει την υπόσχεση για επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ ενώ απείλησε και με δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα.

«Μείωσαν τους δασμούς τους. Πληρώνουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια και για αυτό μείωσα τους δασμούς τους από 30% σε 15%, και μερικές χώρες ρώτησαν: «Πώς γίνεται η ΕΕ να πληρώνει λιγότερα από εμάς;», και εγώ απάντησα: «Επειδή μου έδωσαν 600 δισεκατομμύρια δολάρια». «Και αυτό είναι ένα δώρο, δεν είναι ένα δάνειο... μας έδωσαν 600 δισ. δολάρια που μπορούμε να επενδύσουμε σε οτιδήποτε θέλουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Οι λεπτομέρειες είναι ότι θα επενδύσω 600 δισ. δολάρια σε οτιδήποτε θέλω. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με αυτά τα χρήματα. Μας έχουν εκμεταλλευτεί για τόσα χρόνια που ήρθε η ώρα να πληρώσουν και πρέπει να πληρώσουν».

Στη συνέχεια, επέκρινε την πρωθυπουργό της Ελβετίας λέγοντας ότι «δεν ήθελε να ακούσει» τα επιχειρήματά του.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνέχεια στα φαρμακευτικά προϊόντα, λέγοντας ότι «βγάζουν μια περιουσία με τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία παράγουν στην Κίνα, την Ιρλανδία και οπουδήποτε αλλού», και ότι θα ανακοινώσει ξεχωριστούς δασμούς για αυτά «μέσα στην επόμενη εβδομάδα περίπου». «Αυτή είναι μια ξεχωριστή κατηγορία από τους δασμούς 15% που θα επιβληθούν σε όλα τα προϊόντα. Πρόκειται για κατηγορίες που εξαιρούνται, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο». «Θα επιβάλουμε αρχικά έναν μικρό δασμό στα φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά σε έναν χρόνο, το πολύ ενάμιση χρόνο, θα ανέλθει στο 150% και στη συνέχεια στο 250%, επειδή θέλουμε τα φαρμακευτικά προϊόντα να παράγονται στη χώρα μας», τόνισε ο Τραμπ.

