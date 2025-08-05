Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναστέλλουν τα αντίμετρα στους τελωνειακούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η Επιτροπή είχε ετοιμάσει ένα κατάλογο αμερικανικών προϊόντων, στα οποία θα επιβάλλονταν δασμοί, αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν κατέληγαν σε μια συμφωνία.

Ο κατάλογος αυτός περιλάμβανε εμπορεύματα αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ: σόγια, αεροπλάνα, αυτοκίνητα κλπ.

Έπειτα από μήνες πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων, οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον σφράγισαν στα τέλη Ιουλίου μια εμπορική συμφωνία βασισμένη σε τελωνειακούς δασμούς ύψους 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα που φθάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Επιτροπή άρχισε σήμερα την απαραίτητη νομική διαδικασία για να αναστείλει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αντιμέτρων μας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκης Επιτροπής Όλοφ Γκιλ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απέκλεισε πάντως το ενδεχόμενο να επαναφέρει αυτά τα απαντητικά μέτρα σε περίπτωση που επαναληφθεί το εμπορικό μπρα-ντε-φερ με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Βάζουμε (αυτά τα μέτρα) στο ψυγείο, όμως μπορούμε πάντα να τα βγάλουμε και πάλι», εξήγησε ευρωπαίος αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

