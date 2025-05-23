Η νοτιοαφρικανική εταιρία Sibanye Stillwater ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη διάσωση 289 εργατών ορυχείου που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τη γη σε ένα από τα πηγάδια του χρυσωρυχείου Kloof κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι εργάτες είναι ασφαλείς και βρίσκονται σε σημείο συγκέντρωσης στο χρυσωρυχείο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων δυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσε η εταιρία.

Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για το περιστατικό, αν και εκπρόσωπος της Sibanye επιβεβαίωσε ότι συνέβη στο φρέαρ Kloof 7 του ορυχείου, προσθέτοντας ότι όλοι οι εργάτες έχουν δώσει σημεία ζωής και η εταιρία τους παρέχει τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες ασφάλειας και έλεγχου του φρέατος, μετά την ολοκλήρωση των οποίων οι εργάτες θα ανασυρθούν στην επιφάνεια. «Αναμένουμε ότι η κατάσταση θα επιλυθεί μέχρι σήμερα το μεσημέρι», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στη Νότια Αφρική, όπου υπάρχουν κάποια από παλαιότερα χρυσωρυχεία του κόσμου.

Νωρίτερα φέτος, τουλάχιστον 78 πτώματα ανασύρθηκαν από παράνομο χρυσωρυχείο αφότου η αστυνομία διέκοψε τις προμήθειες τροφίμων και νερού για μήνες σε μια προσπάθεια καταστολής της παράνομης εξορυκτικής δραστηριότητας.

Η εταιρία Sibanye, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ, είναι μεταξύ των λίγων μόνο μεταλλευτικών εταιριών της Νότιας Αφρικής που αντλούν κέρδη από τα αποθέματα χρυσού της περιοχής. Η εταιρία παραγωγής πολύτιμων μετάλλων κάνει εξορύξεις σε βάθος περίπου 3.200 μέτρων στο φρέαρ Kloof 7.

Το ορυχείο Kloof, που αντιστοιχεί στο 14% της συνολικής παραγωγής χρυσού της Sibanye, έχει επίσης άλλα δύο φρέατα.

Η Εθνική Ένωση Εργατών Ορυχείων (NUM) ανακοίνωσε νωρίτερα ότι είχε λάβει αναφορές για περιστατικό, το οποίο συνέβη χθες γύρω στις 22.00 (τοπική ώρα, 23.00 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

