Τη στιγμή που η Ινδία έδειχνε να πλησιάζει τον στόχο της να μετατραπεί σε παγκόσμιο βιομηχανικό κόμβο, οι ΗΠΑ και η Κίνα ανακοίνωσαν μια νέα εμπορική συμφωνία, η οποία απειλεί να εκτροχιάσει τις φιλοδοξίες του Νέου Δελχί να διαδεχθεί το Πεκίνο ως «εργοστάσιο του κόσμου».

Όπως αναφέρει και το BBC, η συμφωνία, που επιτεύχθηκε στην Ελβετία, οδήγησε σε απότομη μείωση των δασμών των ΗΠΑ προς την Κίνα – από το 145% στο 30% – τη στιγμή που οι δασμοί για την Ινδία παραμένουν στο 27%.

Σύμφωνα με τον Ajay Srivastava, επικεφαλής του ινστιτούτου GTRI στο Νέο Δελχί, αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε στασιμότητα είτε ακόμα και σε επιστροφή επενδύσεων από την Ινδία προς την Κίνα. «Οι γραμμές συναρμολόγησης χαμηλού κόστους ίσως επιβιώσουν, αλλά η ανάπτυξη με προστιθέμενη αξία απειλείται», προειδοποιεί.

Η αλλαγή έρχεται σε αντίθεση με την αισιοδοξία που επικρατούσε στην Ινδία πριν λίγες εβδομάδες, όταν η Apple δήλωσε ότι μεταφέρει την πλειονότητα της παραγωγής iPhone για τις ΗΠΑ από την Κίνα στην Ινδία. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως είχε ζητήσει από τον CEO της Apple, Τιμ Κουκ, να μην επενδύσει στην Ινδία, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις πιο προστατευτικές οικονομίες στον κόσμο».

Παρά τις εξελίξεις, ορισμένοι οικονομολόγοι θεωρούν πως η στρατηγική αποσύνδεση των ΗΠΑ από την Κίνα θα συνεχιστεί, ευνοώντας μακροπρόθεσμα την Ινδία. Η κυβέρνηση Μόντι δείχνει μεγαλύτερη προθυμία να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για διμερή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Ινδίας.

Ωστόσο, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη. Η Ινδία έχει χαμηλές επιδόσεις στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής της, με τη συμμετοχή της στο ΑΕΠ να παραμένει στάσιμη στο 15% τα τελευταία 20 χρόνια. Παρά τα κίνητρα μέσω του προγράμματος PLI (Παραγωγικά Κίνητρα), οι ξένες επενδύσεις παραμένουν περιορισμένες.

Επιπλέον, η Ινδία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για πρώτες ύλες και εξαρτήματα σε κλάδους όπως τα ηλεκτρονικά και η κινητή τηλεφωνία. Παρά το γεγονός ότι εξάγει iPhones, η εγχώρια αξία που δημιουργείται παραμένει περιορισμένη – με την Apple να αποκομίζει τα μεγαλύτερα κέρδη.

Ο Srivastava σημειώνει ότι χωρίς εγχώρια παραγωγή εξαρτημάτων και τεχνογνωσία υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οφέλη για την Ινδία θα είναι κυρίως λογιστικά και όχι ουσιαστικά. «Η συναρμολόγηση περισσότερων iPhone στην Ινδία δεν σημαίνει πολλά, αν η αξία παραμένει αλλού», τονίζει.

Παράλληλα, αναλυτές προειδοποιούν ότι και άλλες ασιατικές χώρες – όπως το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη – παραμένουν ανταγωνιστικές και συνεχίζουν να προσελκύουν επενδύσεις λόγω χαμηλότερων δασμών και ευνοϊκότερων όρων.

Τέλος, υπάρχει και η ανησυχία ότι κινέζικες εταιρείες μπορεί να επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την Ινδία ως δίαυλο επανεξαγωγής προϊόντων προς τις ΗΠΑ – ενδεχόμενο που, παρότι ενέχει κινδύνους, δεν φαίνεται να απορρίπτεται από την ινδική κυβέρνηση.

Ο Srivastava καταλήγει με αυστηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση της Ινδίας:

«Αν δεν μειώσουμε το κόστος παραγωγής, αν δεν βελτιώσουμε τις υποδομές και τη ρυθμιστική σταθερότητα, θα μείνουμε στο περιθώριο. Η νέα συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας είναι διαχείριση ζημιών – όχι λύση. Η Ινδία πρέπει να παίξει μακροπρόθεσμα».

