ΗΠΑ: Τουλάχιστον 110 οι νεκροί, ξεπερνούν τους 170 οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Τέξας

Ανείπωτη τραγωδία στο Τέξας. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν και σήμερα Τετάρτη να ψάχνουν ανάμεσα σε συντρίμμια και φερτά υλικά στην πολιτεία, ενώ σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων, πέντε ημέρες αφού οι ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 110 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη New York Post, η στάθμη των υδάτων ανέβηκε πάνω από 6 μέτρα σε μόλις 37 λεπτά, μην επιτρέποντας στις αρχές να αντιδράσουν.

Το βράδυ της Τρίτης οι αγνοούμενοι ξεπερνούσαν τους 170, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ. Από την περασμένη Παρασκευή δεν έχουν βρεθεί επιζώντες.

Τα περισσότερα θύματα και οι αγνοούμενοι καταγράφονται στην κομητεία Κερ η πρωτεύουσα της οποίας το Κέρβιλ, υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν την 4η Ιουλίου. Λόγω της βροχής, η στάθμη του ποταμού Γουαδαλούπε ανέβηκε απότομα, σχεδόν κατά οκτώ μέτρα, μέσα σε λίγες ώρες.

Ο σερίφης της κομητείας Κερ Λάρι Λίθα είπε στους δημοσιογράφους ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 95 και οι 36 από αυτούς ήταν παιδιά. Μεταξύ αυτών είναι και τουλάχιστον 27 κορίτσια και οι συνοδοί τους από τη χριστιανική κατασκήνωση Camp Mystic, που βρισκόταν στις όχθες του ποταμού.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων πιθανότατα θα αυξηθεί όσο υποχωρούν τα νερά της πλημμύρας και τα σωστικά συνεργεία θα εντοπίζουν και άλλους νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

