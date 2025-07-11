Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι στο περιθώριο της συνόδου των ΥΠΕΞ του ASEAN στη Μαλαισία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η συνάντηση θα καταγραφεί καθώς η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συνεχίζουν να βρίσκονται σε διένεξη για πολλά και διάφορα ζητήματα, από το εμπόριο μέχρι τη διακίνηση οπιοειδούς –της φαιντανύλης–, περνώντας από την Ταϊβάν και τις τεχνολογίες αιχμής.

Πηγή: skai.gr

