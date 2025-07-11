Λογαριασμός
Σήμερα η συνάντηση του Ρούμπιο με τον ομόλογό του της Κίνας Ουάνγκ στο περιθώριο της συνόδου του ASEAN

Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συνεχίζουν να βρίσκονται σε διένεξη για πολλά και διάφορα ζητήματα, από το εμπόριο μέχρι τη διακίνηση φαιντανύλης

Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι στο περιθώριο της συνόδου των ΥΠΕΞ του ASEAN στη Μαλαισία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η συνάντηση θα καταγραφεί καθώς η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συνεχίζουν να βρίσκονται σε διένεξη για πολλά και διάφορα ζητήματα, από το εμπόριο μέχρι τη διακίνηση οπιοειδούς –της φαιντανύλης–, περνώντας από την Ταϊβάν και τις τεχνολογίες αιχμής.

