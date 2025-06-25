Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν συνομιλίες με το Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, ο Τραμπ επισήμανε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αν και επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες με την Τεχεράνη την επόμενη εβδομάδα.

«Ίσως υπογράψουμε μια συμφωνία», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στο τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία, προσθέτοντας όμως: «Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαραίτητη».

Ειδικότερα, κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα να αναζωπυρωθεί η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν.

«Ασχολήθηκα και με τους δύο. Είναι κουρασμένοι, εξαντλημένοι… Μπορεί να ξεκινήσει ξανά; Υποθέτω πως ναι. Ίσως σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα, μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες τον ενημέρωσαν ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Η επίθεση στο Κατάρ και η «προειδοποίηση» της Τεχεράνης

Μιλώντας από τη Χάγη, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην ιρανική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης στο Κατάρ, λέγοντας ότι η Τεχεράνη είχε ενημερώσει εκ των προτέρων για την επίθεση.

«Μας είπαν: “Σας βολεύει στη μία το μεσημέρι;” Και απαντήσαμε: “Μια χαρά”», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι και οι 14 πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν κατά της βάσης καταρρίφθηκαν.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τους πιλότους που συμμετείχαν στην επίθεση στις ιρανικές εγκαταστάσεις, τους οποίους χαρακτήρισε «υποτιμημένους» από τα ΜΜΕ που – όπως είπε – βασίστηκαν σε διαρροές της έκθεσης, σύμφωνα με την οποία το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα καθυστέρησε μόνο «μερικούς μήνες».

Κατηγόρησε, μάλιστα, τα μέσα ενημέρωσης ότι «σπαταλούν τον χρόνο του» και υποβάθμισε τις εκτιμήσεις τους.

«Ο στόχος καταστράφηκε ολοσχερώς. Όλο το σύστημα έχει καταρρεύσει. Είναι μια καταστροφή», τόνισε, διαβάζοντας τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν στην οποία αναφέρεται πως οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές».

Πυραυλικά πλήγματα από υποβρύχια

Αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι η εγκατάσταση του Φορντό δεν ήταν ο μόνος στόχος. Δύο ακόμη σημεία επλήγησαν με πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από αμερικανικά υποβρύχια σε μεγάλη απόσταση.

«Τα καλύτερα υποβρύχια στον κόσμο – κανείς δεν πλησιάζει καν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν βασίζομαι μόνο στο Ισραήλ»

Σε ερώτηση αν στηρίχθηκε αποκλειστικά σε ισραηλινές πληροφορίες για την αξιολόγηση των χτυπημάτων, ο Τραμπ απάντησε ότι και το Ιράν επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα των ζημιών.

Πρόσθεσε ότι έχει συγκεντρωθεί επιπλέον πληροφοριακό υλικό και μίλησαν με άτομα που επισκέφθηκαν τον τόπο της επίθεσης.

«Ο χώρος έχει ισοπεδωθεί. Πιστεύουμε ότι όλα τα πυρηνικά στοιχεία βρίσκονταν εκεί και δεν απομακρύνθηκαν», δήλωσε.

Κυρώσεις, πετρέλαιο και επόμενα βήματα

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις, ο Τραμπ απάντησε πως το Ιράν «μόλις πολέμησε έναν πόλεμο» και τον «πολέμησαν γενναία». «Αν θέλουν να πουλήσουν πετρέλαιο, θα πουλήσουν πετρέλαιο. Η Κίνα μπορεί να το αγοράσει αν το θέλει», είπε.

«Κοιτάξτε, μόλις πολέμησαν. Ο πόλεμος δόθηκε, και τον πολέμησαν γενναία. Δεν τα παρατάω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε αν το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Κίνα να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο – κάτι που όπως είπε ότι θα ήθελε να δει – σηματοδοτεί το τέλος της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» της κυβέρνησής του προς το Ιράν.

«Πουλάνε πετρέλαιο. Δηλαδή, θα μπορούσα να το σταματήσω αν ήθελα – να πουλήσω εγώ το πετρέλαιο στην Κίνα. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θα χρειαστούν χρήματα για να ξαναστήσουν τη χώρα τους. Θέλουμε να το δούμε αυτό να συμβαίνει», είπε, αναφερόμενος στο Ιράν.

«Αν πρόκειται να πουλήσουν πετρέλαιο, θα το πουλήσουν. Δεν θα πάρουμε εμείς το πετρέλαιο», πρόσθεσε.

Διαρροές και ενόχληση για τις υπηρεσίες πληροφοριών

Τέλος, ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τη διαρροή της έκθεσης των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Παρουσίασαν μια έκθεση που δεν είχε ολοκληρωθεί. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μαντέψουν», δήλωσε.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.