Η γαλλική αμυντική βιομηχανία δεν είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες του επανεξοπλισμού των κρατών του ΝΑΤΟ αναφέρει έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Caisse des Dépôts, η οποία επισημαίνει τον κίνδυνο να χάσει 30 - 45 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επιπλέον παραγγελίες έως το 2035. Στα συμπεράσματα της έκθεσης αναφέρεται ότι - απέναντι στην επιταχυνόμενη πορεία επανεξοπλισμού των χωρών του ΝΑΤΟ, οι οποίες καλούνται να προσεγγίσουν δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ (ήτοι 800 δις δολάρια) - «η Γαλλία δεν είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επανεξοπλισμού και ταυτόχρονα να διατηρήσει τη θέση της ως δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας αμυντικού υλικού παγκοσμίως». Ειδικότερα επισημαίνεται ότι για να συμβαδίσει με τον επανεξοπλισμό των χωρών του ΝΑΤΟ, η Γαλλία αντιμετωπίζει ένα διττό πρόβλημα: αφενός πρέπει να καλύψει τις δικές της ανάγκες για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της, αφετέρου να διατηρήσει τη θέση της ως δεύτερη εξαγωγική δύναμη στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, «ούτε οι βιομηχανικές της δυνατότητες, ούτε οι εκπαιδευτικές της υποδομές είναι σήμερα σχεδιασμένες για να υποστηρίξουν ένα τόσο ραγδαίο άλμα κλίμακας» το όποιο θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία 570.000 - 800.000 θέσεων εργασίας.

Προς το παρόν, σύμφωνα με την έκθεση, η λεγόμενη «Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση 'Αμυνας» στη Γαλλία λειτουργεί ήδη υπό μεγάλη πίεση: «Το ποσοστό αξιοποίησής της φθάνει στο 91%, δηλαδή 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της γαλλικής μεταποιητικής βιομηχανίας» όπως εξηγεί η έκθεση. «Βραχυπρόθεσμα, αυτό περιορίζει τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής χωρίς μαζικές επενδύσεις. Μεσοπρόθεσμα, απειλεί την ικανότητα της Γαλλίας να ανταποκριθεί στη συμπληρωματική ζήτηση που θα προκύψει από τη δυναμική του ΝΑΤΟ». Το ίδιο ισχύει και για τους παραδοσιακούς πελάτες της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας όπως η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και την Ινδονησία.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι οι γαλλικές αμυντικές εταιρείες εμφανιζουν σημαντικά προβλήματα στον εφοδιασμό (31%, ποσοστό διπλάσιο του μέσου όρου της βιομηχανίας) και το 50% αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού (σε σύγκριση με περίπου 40% πριν το 2020). Η Γαλλία δεν διαθέτει «ούτε το απαραίτητο βάθος στην αγορά εργασίας, ούτε τα κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, με τις μονάδες της βιομηχανίας να υποφέρουν από έλλειψη ελκυστικότητας, παιδαγωγικής επάρκειας και υλικών πόρων» καταλήγει η έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.