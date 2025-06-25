Mελόνι από σύνοδο ΝΑΤΟ: Συμπαγής η Συμμαχία – Δεσμευόμαστε με υποχρεώσεις

«Η Ατλαντική Συμμαχία είναι συμπαγής και θέλει να ενισχυθεί. Κάτι το πολύ σημαντικό, δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Χάγη.

«Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση της έναρξη κατάπαυσης του πυρός, στην κρίση του Ισραήλ με το Ιράν. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες και, όπως ξέρετε, στόχος μας είναι να φτάσουμε σε διαπραγματεύσεις και σε συμφωνία της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον, σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια του Ιράν. Το συζήτησα χθες με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπα -όπως επανέλαβα σήμερα και στην παρέμβασή μου- ότι πρέπει να πετύχουμε κατάπαυση του πυρός σε άλλες δυο σημαντικές περιοχές: στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία δείχνει ότι δεν θέλει να κάνει κανένα βήμα προόδου, αλλά και στην Γάζα, όπου η κατάσταση είναι αφόρητη», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την Μελόνι «η σύνοδος ήταν σημαντική και σε σχέση με τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν όλοι». Όπως υπογράμμισε «πρόκειται για βιώσιμες και σημαντικές υποχρεώσεις, με δαπάνες αναγκαίες για την άμυνα και την ασφάλεια, μέσα σε μια πραγματικότητα που το απαιτεί, αλλά υπό συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν, στην Ιταλία, να αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές, γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση της χώρας δεν θα αφαιρέσει ούτε ένα ευρώ από τις υπόλοιπες προτεραιότητες που έχει θέσει».

«Πρόκειται για ένα ευρύτατο πεδίο, το οποίο αφορά την προστασία των συνόρων, την παράτυπη μετανάστευση, τις υποδομές, την στρατιωτική κινητικότητα, αλλά και την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό», είπε στους δημοσιογράφους η Τζόρτζια Μελόνι.

«Η Ρωσία, σήμερα, δείχνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Μεσόγειο, μετά και την απώλεια της ναυτικής της παρουσίας, η οποία συνδεόταν με την επιρροή της στην Συρία. Υπάρχουν πολλές υβριδικές απειλές και εχθρικοί παίκτες που δραστηριοποιούνται στην νότια πτέρυγα της Ατλαντικής Συμμαχίας και αυτό είναι ένα από τα θέματα που μας ενδιαφέρει περισσότερο», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

