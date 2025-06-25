Νετανιάχου: Το ιρανικό καθεστώς μπορεί να πέσει μόνο με επανάσταση από μέσα

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ακόμη και αν το Ισραήλ είχε περισσότερο χρόνο να υπονομεύσει το ιρανικό καθεστώς, το καθεστώς μπορεί να μην είχε πέσει, ενώ βρισκόταν σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, κεκλεισμένων των θυρών.

«Δεν είναι ότι αν είχαμε συνεχίσει για μερικές ακόμη μέρες, το καθεστώς θα είχε καταρρεύσει - γιατί αν κρίναμε ότι αυτό θα γίνει, θα το είχαμε κάνει. Μια επανάσταση σαν και αυτή πρέπει να προέλθει από μέσα», είπε.

«Θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να υπονομεύσουμε το καθεστώς όσο έχουμε την ευκαιρία. Η πλειοψηφία του κοινού στο Ιράν έχει απηυδήσει με αυτή την τυραννία. Το καθεστώς, περισσότερο από ό,τι φοβάται το Ισραήλ, φοβάται τον ίδιο του τον λαό».

Πηγή: skai.gr

