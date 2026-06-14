Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τόνισε την Κυριακή στο Reuters ότι το τελικό προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ καλύπτει μια σειρά θεμάτων, από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μέχρι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο, με μια τελική συμφωνία να συζητείται εντός 60 ημερών από την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας από τις δύο πλευρές.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ:

Το Ιράν ανοίγει αμέσως ξανά το Στενό του Ορμούζ σε όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Οι ΗΠΑ συμφωνούν να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία

Οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις πετρελαίου στο Ιράν για μια συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα

Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω άμεσων μεταφορών μετρητών, συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών χωρών και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών

ΠΥΡΗΝΙΚΑ:

Η Τεχεράνη συμφωνεί ότι ούτε θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Η Τεχεράνη συμφωνεί να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω του μη εμπλουτισμού ουρανίου και της μη επέκτασης των πυρηνικών εγκαταστάσεων

Οι ΗΠΑ συμφωνούν ότι η Τεχεράνη θα απομειώσει ο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εντός του Ιράν, με τον μηχανισμό που θα διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό να συζητείται εντός 60 ημερών

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Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, ανέφερε νωρίτερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης.

«Το Ιράν δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την τελική του απόφαση σχετικά με το προτεινόμενο μνημόνιο συμφωνίας. Η εξέταση των πολιτικών, νομικών και τεχνικών διαστάσεων των προτάσεων συνεχίζεται» σημειώνεται.

Πηγή: skai.gr

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