Axios: Ο Πούτιν προτρέπει την Τεχεράνη να δεχτεί συμφωνία με τις ΗΠΑ «μηδενικού εμπλουτισμού»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει τόσο στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και σε Ιρανούς αξιωματούχους ότι υποστηρίζει την ιδέα μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην οποία η Τεχεράνη δεν θα έχει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, ανέφερε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές.

Η Ρωσία αποτελεί τον κύριο διπλωματικό υποστηρικτή του Ιράν στο ζήτημα των πυρηνικών εδώ και χρόνια. Αλλά ενώ η Μόσχα υποστηρίζει δημόσια το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, ο Πούτιν έχει λάβει πιο σκληρή θέση κατ' ιδίαν μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αναφέρει το Axios.

Η Μόσχα έχει ενθαρρύνει τους Ιρανούς να συμφωνήσουν σε «μηδενικό εμπλουτισμό», σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι Ρώσοι ενημέρωσαν και την ισραηλινή κυβέρνηση για τη θέση του Πούτιν σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν. «Γνωρίζουμε ότι αυτό είπε ο Πούτιν στους Ιρανούς» δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Πούτιν εξέφρασε αυτή τη θέση και σε τηλεφωνικές συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα με τον Τραμπ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά δεν κατέστρεψαν όλο το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού και δεν είναι σαφής η έκταση των ζημιών.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει μια νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Εάν διεξαχθούν διαπραγματεύσεις τις επόμενες εβδομάδες, ο μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος θα είναι ένα από τα βασικά αιτήματα των ΗΠΑ, αναφέρουν πηγές.

Το Ιράν επιμένει εδώ και καιρό ότι πρέπει να διατηρήσει την ικανότητα εμπλουτισμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν μεταφέρει την υποστήριξή τους για μια συμφωνία «μηδενικού εμπλουτισμού» στους Ιρανούς αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες, αναφέρουν οι πηγές.

«Ο Πούτιν θα υποστήριζε τον μηδενικό εμπλουτισμό. Ενθάρρυνε τους Ιρανούς να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς να γίνουν πιο ευνοϊκές. Οι Ιρανοί δήλωσαν ότι δεν θα το εξετάσουν» δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος με άμεση γνώση του θέματος.

Η θέση του Πούτιν είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένης της εκτεταμένης υποστήριξης που παρείχε το Ιράν στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας εκατοντάδων επιθετικών drones και πυραύλων εδάφους-εδάφους.

Στη διάρκεια και μετά τον 12ήμερο πόλεμο, οι Ιρανοί απογοητεύτηκαν που οι Ρώσοι δεν τους παρείχαν καμία σημαντική υποστήριξη πέρα από τις δηλώσεις στον Τύπο.

Το Κρεμλίνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι Ρώσοι έχουν καταστήσει σαφές δημόσια και κατ' ιδίαν ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία, είναι πρόθυμοι να απομακρύνουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι στη συνέχεια θα προμηθεύσει το Ιράν με ουράνιο 3,67% για πυρηνική ενέργεια και μικρές ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου 20% για τον ερευνητικό αντιδραστήρα της Τεχεράνης και την παραγωγή πυρηνικών ισοτόπων, αναφέρουν πηγές.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, συνομιλεί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σχετικά με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.

Ένα σχέδιο ήταν να συναντηθούν στο Όσλο τις επόμενες ημέρες, αλλά πηγές ανέφεραν ότι τόσο οι Ιρανοί όσο και ο Γουίτκοφ έχουν απομακρυνθεί από την ιδέα.

Πηγή: skai.gr

