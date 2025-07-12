Η βιομηχανική ένωση BDI στη Γερμανία κάλεσε για την ανάγκη επείγουσας διεξαγωγής συνομιλιών με στόχο την εκτόνωση ενός κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου, μετά από την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμού εισαγωγής 30% στα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ είναι ένα σημάδι κινδύνου για τις δύο ακτές του Ατλαντικού», δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Νιέντερμαρκ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της BDI.

«Η BDI καλεί τη γερμανική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αμερικανική κυβέρνηση να βρουν λύσεις πολύ γρήγορα μέσω ενός αντικειμενικού διαλόγου και ν’ αποφύγουν την κλιμάκωση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

