Ο Λευκός Οίκος μετατράπηκε για λίγο σε αντιπροσωπεία της Tesla χθες Τρίτη, έπειτα από πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έδειξε για μία ακόμη φορά έμπρακτα τη στήριξή του προς τον Ίλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας τους βανδαλισμούς εις βάρος καταστημάτων και οχημάτων της Tesla «εγχώρια τρομοκρατία».

«Δεν μπορεί να τιμωρείται επειδή είναι πατριώτης», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος από το πλευρό του δισεκατομμυριούχου και ενός από τους γιους του, οι οποίοι στέκονταν μπροστά από πέντε αυτοκίνητα Tesla σταθμευμένα έξω από τον Λευκό Οίκο.

Τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί οι ενέργειες ακτιβιστών εις βάρος της Tesla, καθώς θέλουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις ευρείες εξουσίες που έχουν δοθεί στον Μασκ από τον Τραμπ.

«Βλάπτουν μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία», τόνισε ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος. «Αφήστε με να σας πω, αν το κάνετε στην Τesla και αν το κάνετε σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σας πιάσουμε και (…) θα περάσετε από την κόλαση», προειδοποίησε ο Τραμπ.

President Trump, @Elon, and X leave the Oval Office and head over to the South Portico of the @WhiteHouse where Elon helped @POTUS choose his new @Tesla… pic.twitter.com/5jJLVXzRAi — Dan Scavino (@Scavino47) March 11, 2025

Από την πλευρά του ο Χάρισον Φιλντς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σχολίασε ότι «οι συνεχιζόμενες, ειδεχθείς πράξεις βίας εις βάρος της Tesla από ακραίους αριστερούς ακτιβιστές δεν είναι τίποτα άλλο από εγχώρια τρομοκρατία».

«Θα αγοράσω ένα», διότι «είναι ένα πολύ καλό προϊόν» και γιατί «συμπεριφέρθηκαν με πολύ άδικο τρόπο» στον Μασκ, τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος χθες.

Number one, it's a great product, as good as it gets—and number two, because @ElonMusk has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly… pic.twitter.com/6qrfwrbT0f — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2025

Ο Τραμπ στη συνέχεια μπήκε σε ένα κόκκινο Tesla Model S, το οποίο αποφάσισε να αγοράσει, ένα αυτοκίνητο η τιμή του οποίου ξεκινά από τις 80.000 δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι θα πληρώσει με επιταγή, αν και πρόσθεσε ότι δεν του επιτρέπεται να οδηγεί εδώ και καιρό και διευκρίνισε ότι θα προσφέρει το αυτοκίνητο στο προσωπικό του Λευκού Οίκου.

Μάλιστα ο Ρεπουμπλικάνος είπε αστειευόμενος ότι δεν θα ζητήσει έκπτωση από τον Μασκ, έναν από τους πιο γενναιόδωρους δωρητές της προεκλογικής του εκστρατείας.

Πήρε και ένα Cybertruck για την 17χρονη εγγονή του

Εκτός από το κόκκινο Tesla, ο Τραμπ, ως «στοργικός παππούς», όπως τον αποκαλεί και η Daily Mail, αγόρασε και στη 17χρονη εγγονή του, Κάι Τραμπ ένα Tesla Cybertruck.

Ο Τραμπ αποκάλυψε το δώρο την ίδια μέρα, καθώς η Tesla του παρέδωσε τα αυτοκίνητα στο γκαζόν του Λευκού Οίκου.

«Το αγόρασα για μια πολύ ξεχωριστή νεαρή γυναίκα. Είμαι σίγουρος ότι δεν την έχετε ακούσει ποτέ, την Κάι», είπε για την εγγονή του. «Είναι σπουδαία παίκτρια του γκολφ και βάζει τα μπαστούνια στο πίσω μέρος, και υποθέτω ότι είναι μια πολύ ασφαλής επιλογή, το λατρεύει», συνέχισε.

Η τιμή του Tesla Cybertruck ξεκινά από 81.985 δολάρια και φτάνει μέχρι τα 101.985 δολάρια.

Μασκ: Η Tesla θα διπλασιάσει την παραγωγή του στις ΗΠΑ

Δίπλα του, ο Μασκ δήλωσε ότι «σε ένδειξη εμπιστοσύνης προς την Αμερική, η Tesla θα διπλασιάσει την παραγωγή αυτοκινήτων της στις ΗΠΑ τα δύο επόμενα χρόνια».

Elon Musk: “As a function of the great policies of President Trump and his administration, and as an act of faith in America, Tesla is going to DOUBLE vehicle output in the United States within the next two years…” pic.twitter.com/g8jY77yxtP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2025

Ο δισεκατομμυριούχος, στον οποίο ανήκει και το Χ, έχει αναχθεί σε βασικό σύμβουλο του Τραμπ, έχοντας αναλάβει κυρίως την υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (Doge) και προχωρά σε δραστικές περικοπές του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

«Οι παράφρονες της άκρας αριστεράς, όπως το κάνουν συχνά, προσπαθούν να μποϊκοτάρουν παρανόμως (…) την Tesla, μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου και ‘μωρό’ του Ίλον», έχει καταγγείλει στο παρελθόν ο Τραμπ στο Truth Social.

Η στήριξη του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την Tesla, η μετοχή της οποίας έπεσε τη Δευτέρα κατά περισσότερο από 15% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η χρηματιστηριακή αξία της έχει υποδιπλασιαστεί από τον Δεκέμβριο.

Οι απόψεις του Μασκ έχουν αποξενώσει κάποιους, ενώ δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο κατά πόσο η υποστήριξή του προς την άκρα δεξιά στην Ευρώπη θα του κοστίσει μελλοντικούς αγοραστές. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Tesla.

Η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία Kia επεσήμανε ότι δεν έχει εγκρίνει μια διαφημιστική εκστρατεία εχθρική προς τον Μασκ η οποία εμφανίστηκε στη Νορβηγία. Στη διαφήμιση αυτή φαίνεται ένα αυτοκίνητο Kia και συνοδεύεται από τη λεζάντα «Το αγόρασα αφού ο Ίλον τρελάθηκε».

Πηγή: skai.gr

