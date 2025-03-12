Οι αρχές της Αλβανίας κλείνουν το TikTok - Σκοπιμότητα εν όψει εκλογών βλέπει η αντιπολίτευση

Οι αρχές στην Αλβανία ζήτησαν σήμερα από όλους τους παρόχους του διαδικτύου να αποκλείσουν ως αύριο 13 Μαρτίου την πρόσβαση στο ΤikTok, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Οι πάροχοι θα πρέπει να αποκλείσουν «όλες τις διευθύνσεις IP του TikTok, τους διακομιστές DNS του TikTok, τον σέρβερ Name Indications (SNI) καθώς και τις διευθύνσεις IP της εταιρείας ByteDance», της μητρικής εταιρείας της εφαρμογής, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στον αλβανικό Τύπο.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι πρόκειται να απαγορεύσει το TikTok, μία ημέρα μετά τον θάνατο ενός 14χρονου μαθητή στη διάρκεια καυγά κοντά σε σχολείο στα Τίρανα, έπειτα από διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η απόφαση να κλείσει προσωρινά το TikTok είναι, από τη μία, μια απόφαση που ελήφθη έπειτα από ευρεία διαβούλευση με 65.000 γονείς και εκπαιδευτικούς και, από την άλλη, μια απόφαση που ελήφθη μόλις υπήρξαν εγγυήσεις για τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες» εξήγησε την προηγούμενη Πέμπτη ο Ράμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλβανικές αρχές έχουν παράλληλα «ξεκινήσει έναν πολύ θετικό διάλογο με το TikTok, εκπρόσωποι του οποίου θα έλθουν σύντομα στην Αλβανία για να παρουσιάσουν σειρά μέτρων που έχουν στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών».

Ωστόσο, η αλβανική αντιπολίτευση επέκρινε έντονα την απαγόρευση του TikTok και ανακοίνωσε την πραγματοποίηση διαδήλωσης το Σάββατο στα Τίρανα.

Εκτίμησε ότι το μέτρο αυτό θα επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Το ΤikTok, που έχτισε την επιτυχία του πάνω σε σύντομα, εθιστικά βίντεο, κατηγορείται συχνά για διάφορα δεινά: από τη συγκέντρωση των δεδομένων των χρηστών του ως τη χειραγώγηση εκλογών.

Εξάλλου η εφαρμογή αυτή, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των νέων, επικρίνεται ότι οδηγεί τους χρήστες του σε συγκεκριμένα περιεχόμενα μέσω ενός αλγόριθμου και ότι προωθεί τη μετάδοση παραπληροφόρησης και παράνομου, βίαιου ή χυδαίου περιεχομένου.

Πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση στο TikTok για μικρότερες ή μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, όπως για παράδειγμα το Πακιστάν, το Νεπάλ και η Γαλλία στο υπερπόντιο έδαφός της της Νέας Καληδονίας.

Πηγή: skai.gr

