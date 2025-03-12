Με σοκαριστικό τρόπο ξεκίνησε η δίκη για τα αίτια θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Στην αγόρευσή του ο Εισαγγελέας ήταν κόλαφος για τους επτά επαγγελματίες υγείας που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πριν την ξεκινήσει λοιπόν, ο Πατρίτσιο Φεράρι εμφάνισε μια φωτογραφία του Αργεντινού θρύλου να κείτεται με υπερβολικά φουσκωμένη κοιλιά.

Και την ώρα που η κόρη του, Τζιανίνα, κάλυπτε το πρόσωπό της για να μην τη δει, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έτσι πέθανε ο Μαραντόνα. Όποιος σας πει, αγαπητοί δικαστές, ότι δεν κατάλαβε τι συνέβαινε στον Ντιέγκο, θα σας πει ψέματα κατά πρόσωπο. Όλοι αυτοί που τον είδαν έτσι, ξαπλωμένο στο κρεβάτι του, αρκετές μέρες πριν, θα πουν ψέματα αν ισχυριστούν ότι δεν συμμετείχαν σε έναν φόνο».

Σε ανάλογο ύφος έπειτα ο Εισαγγελέας συμπλήρωσε: «Η αλήθεια είναι δικαίωμα. Σήμερα, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, τα παιδιά του, η οικογένειά του και ο λαός της Αργεντινής αξίζουν δικαιοσύνη».

Και αναφερόμενος έπειτα στις συνθήκες που νοσηλευόταν ο Αργεντινός θρύλος στο σπίτι του (και όχι στο νοσοκομείο) τόνισε για τους κατηγορούμενους:

«Ανέλαβαν οικειοθελώς αυτόν τον ρόλο στην κατ’ οίκον νοσηλεία, αποτυγχάνοντας να εκπληρώσουν τα καθήκοντα της θέσης τους».

"Así murió Diego Maradona"

durante el juicio la querella mostró una foto del 10, que recorre el mundo, estaba hinchado pic.twitter.com/TBIL9y1hBH — 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 fan (@AngeldeBrit_ok) March 11, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.