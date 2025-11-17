Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Μαμντάνι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να συναντηθεί με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, έπειτα από μήνες σφοδρής αντιπαράθεσης και απειλών, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «θα τα βρούμε».

«Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα πω, θέλει να μας συναντήσει», δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, αναφερόμενος στον 34χρονο δηλωμένο δημοκρατικό σοσιαλιστή, τον οποίο είχε απειλήσει με σύλληψη πριν από μερικούς μήνες, ενόψει των δημοτικών εκλογών. Πρόσθεσε ότι ο Μαμντάνι «θα ήθελε να έρθει στην Ουάσιγκτον».

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Μαμντάνι «επικίνδυνο» και «εντελώς τρελό», προσπαθώντας να τον παρουσιάσει ως το πρόσωπο της ακραίας αντιπολίτευσης, ενώ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη εάν εκείνος κερδίσει τις εκλογές.

Ο Μαμντάνι, που θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης, έχει αποκαλέσει τον εαυτό του «τον χειρότερο εφιάλτη του Τραμπ» και έχει δεσμευτεί να τον «πολεμήσει σε κάθε βήμα». Απαντώντας στην απειλή του Τραμπ τον Ιούλιο ότι θα τον συλλάβει αν μπλοκάρει τις εφόδους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνι κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι «επιτίθεται στη δημοκρατία».

«Δεν θα δεχθούμε αυτόν τον εκφοβισμό», δήλωσε ο Μαμντάνι, ο οποίος έχει ινδική καταγωγή, γεννήθηκε στην Ουγκάντα και μετακόμισε στις ΗΠΑ σε ηλικία 7 ετών, προτού πολιτογραφηθεί Αμερικανός πολίτης το 2018.

Στην ομιλία του μετά τη νίκη του στις εκλογές, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μαμντάνι απευθύνθηκε απευθείας στον πρόεδρο: «Λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: Δυνάμωσε την ένταση».

«Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να δείξει σε ένα έθνος που προδόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει, αυτή είναι η πόλη που τον γέννησε», είπε ο Μαμντάνι, την ώρα που η παγκόσμια Αριστερά πανηγύριζε τη νίκη του, προκαλώντας όμως την κριτική από χώρες που ο ίδιος έχει επικρίνει, όπως το Ισραήλ.

Δεν είναι σαφές πότε θα μπορούσε να γίνει η συνάντηση, αλλά ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «θέλουμε να πάνε όλα καλά για τη Νέα Υόρκη». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Μαμντάνι θα ορκιστεί ως ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης την 1η Ιανουαρίου.

Εκπρόσωποι του Μαμντάνι και του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό το πρωί της Δευτέρας.

Ο Μαμντάνι δήλωσε στο NBC New York την περασμένη εβδομάδα ότι θα έρθει σε επαφή με τον Λευκό Οίκο καθώς προετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντά του, λέγοντας ότι η σχέση «θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης».

Όταν ρωτήθηκε πώς φαντάζεται μια συνομιλία με τον Τραμπ, ο Μαμντάνι απάντησε: «Θα πω ότι βρίσκομαι εδώ για να εργαστώ προς όφελος όλων όσοι αποκαλούν αυτή την πόλη σπίτι και ότι όπου υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας προς αυτόν τον σκοπό, είμαι έτοιμος», είπε. «Και αν κάτι γίνεται εις βάρος των Νεοϋορκέζων, θα το πολεμήσω».



Πηγή: The Washington Post

