Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφαίρεσε μια μεγάλη σημαία Pride με τα χρώματα του ουράνιου τόξου που κυμάτιζε πάνω από το Εθνικό Μνημείο Stonewall (Στόουνγουολ), σημείο το οποίο αποτελει τη γενέτειρα του σύγχρονου κινήματος για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων στη Νέα Υόρκη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, η ομοσπονδιακή υπηρεσία που επιβλέπει τα εθνικά μνημεία των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η σημαία αφαιρέθηκε και αναφέρθηκε σε οδηγίες που εκδόθηκαν το 2023, σύμφωνα με τις οποίες τα κοντάρια σημαίας που διαχειρίζεται η κυβέρνηση δεν αποτελούν «φόρουμ ελεύθερης έκφρασης από το κοινό» και ότι μπορούν να κυματίζουν σημαίες εκτός από τη σημαία των ΗΠΑ που αποτελούν «έκφραση των επίσημων συναισθημάτων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης». Η πολιτική επιτρέπει σημαίες που παρέχουν ιστορικό πλαίσιο ή αποτελούν μέρος ενός προγράμματος «ζωντανής ιστορίας».

Ο οργανισμός κυκλοφόρησε ένα υπόμνημα που επαναλάμβανε τις οδηγίες προς τους περιφερειακούς διευθυντές και τους επιθεωρητές τον περασμένο μήνα.

Ο ιστός της σημαίας και το μνημείο βρίσκονται στο Christopher Park, σηματοδοτώντας το σημείο όπου ομοφυλόφιλοι και τρανς Νεοϋορκέζοι εξεγέρθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν σε απάντηση σε μια αστυνομική επιδρομή αργά το βράδυ στο Stonewall Inn το 1969, μια εποχή που τέτοιες επιδρομές σε γκέι μπαρ ήταν συνηθισμένες. Η εξέγερση του Stonewall αποτέλεσε μια καθοριστική στιγμή στο κίνημα για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων.

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε μια σημαία Pride με τα χρώματα του ουράνιου τόξου από τον στύλο (στο κέντρο του φόντου), στο Εθνικό Μνημείο Στόουνγουολ, δίπλα στο Stonewall Inn, στη Νέα Υόρκη, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ο χώρος χαρακτηρίστηκε εθνικό μνημείο των ΗΠΑ το 2016 από τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, έναν Δημοκρατικό, σε μια διασταύρωση που παραμένει ένα πολυσύχναστο κέντρο της νυχτερινής ζωής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί έχουν επιδιώξει να περιορίσουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, ιδίως των τρανς ατόμων. Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες του να υιοθετήσουν την πολιτική ότι υπάρχουν δύο αμετάβλητα φύλα.

Η σημαία αφαιρέθηκε είτε την Κυριακή το βράδυ είτε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ανέφερε το Gay City News τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος του δήμου του Μανχάταν, Μπραντ Χόιλμαν-Σίγκαλ, δήλωσε ότι η απομάκρυνση ήταν «μια σκόπιμη επίθεση στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα».

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το τι θα έκανε εάν οι Νεοϋορκέζοι ύψωναν άλλη μια σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου πάνω από το μνημείο, όπως έχει δηλώσει η κοινότητα ότι σκοπεύει να κάνει την Πέμπτη.

«Πιστεύουμε ότι το χειρότερο αποτέλεσμα θα ήταν η σύλληψη, αλλά αυτό είναι στο πνεύμα του ίδιου του Stonewall», είπε ο πρόεδρος του (Δημοτικού Διαμερίσματος του) Μανχάταν, Μπραντ Χόιλμαν-Σίγκαλ. «Το κίνημα ιδρύθηκε με βάση την εξέγερση κατά των αρχών».

Κεντρική φωτογραφία: Ο πρόεδρος του δήμου του Μανχάταν, Μπραντ Χόιλμαν-Σίγκαλ, μιλάει στο Εθνικό Μνημείο Στόουνγουολ για το πώς η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε μια σημαία Pride με τα χρώματα του ουράνιου τόξου από το σημείο, Νέα Υόρκη, Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026.

