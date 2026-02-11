Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα σύνορα Βόρειας Μακεδονίας και Κοσόβου

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ χθες Τρίτη στις 22:05 (τοπική ώρα· 23:05 ώρα Ελλάδας) σε περιοχή στη μεθόριο της Βόρειας Μακεδονίας και του Κοσόβου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα βόρεια του Τετόβου (στη Βόρεια Μακεδονία) ή 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πρίζρεν (στο Κόσοβο). Το εστιακό βάθος του σεισμού κατά την πρώτη εκτίμηση ήταν 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο βορειοδυτικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Τετόβου, καθώς και στο νότιο τμήμα του Κοσόβου και στο βορειοανατολικό τμήμα της Αλβανίας.

Πηγή: skai.gr

