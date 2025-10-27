Ο βασιλιάς Κάρολος, σε μια ιστορική κίνηση, θα εγκαινιάσει ένα μνημείο, αφιερωμένο στα ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα και τρανς άτομα που υπηρέτησαν ή υπηρετούν τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη παρουσία του μονάρχη σε εκδήλωση υποστήριξη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Όπως αναφέρει το BBC, μέχρι το 2000, ήταν παράνομο να υπηρετεί ομοφυλόφιλος στον βρετανικό στρατό, και όσοι ήταν – ή θεωρούνταν ότι ήταν – ήταν αντιμέτωποι με έρευνες, απόλυση ή ακόμα και φυλάκιση.

Το μνημείο, που φέρει το όνομα «ανοιχτή επιστολή», είναι αφιερωμένο στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που υπηρετούν σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και στο μαρτύριο όσων υπηρέτησαν υπό την απαγόρευση.

Οι βετεράνοι που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση λένε ότι το μνημείο σηματοδοτεί το «κλείσιμο» μιας δεκαετίας αγώνων, να αλλάξει ο νόμος και να καταβληθούν αποζημιώσεις.

Το χάλκινο γλυπτό, που σχεδιάστηκε από την Abraxas Academy με έδρα το Νόρφολκ, θα αποκαλυφθεί επίσημα σήμερα στο Εθνικό Μνημειακό Αρμπορέτουμ στο Στάφορντσαιρ, τον εθνικό χώρο μνήμης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μοιάζει με ένα τσαλακωμένο κομμάτι χαρτί που περιέχει λέξεις από προσωπικές επιστολές που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία για την δίωξη ανθρώπων λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το μνημείο «αποτελεί διαρκή φόρο τιμής στη γενναιότητα και την υπηρεσία αυτών των βετεράνων».

Η αρμόδια υπουργός για τους βετεράνους, δήλωσε στο BBC ότι «τρομοκρατήθηκε» όταν άκουσε για τα δεινά που υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί λόγω της απαγόρευσης και είπε ότι η αποκάλυψη του μνημείου είναι μια «στιγμή θεραπείας».

Το μνημείο ήταν μία από τις 49 προτάσεις της Έκθεσης Έθερτον, μια ανεξάρτητης έρευνας που ανέθεσε η κυβέρνηση και εξέτασε την κακομεταχείριση των βετεράνων.

Ο αείμνηστος συντάκτης της έκθεσης, Λόρδος Έθερτον, έκανε λόγο για «σοκαριστικά» στοιχεία ομοφοβικής κουλτούρας, εκφοβισμού και σεξουαλικών επιθέσεων.

Το έργο συντονίστηκε υπό την φιλανθρωπινή οργάνωση Fighting With Pride, που υποστηρίζει τους βετεράνους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της δικαιοσύνης και την υποστήριξη των ατόμων που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση.

Ο διευθύνων σύμβουλός της οργάνωσης Πίτερ Γκίμπσον, δήλωσε πως η αποκάλυψη του μνημείο: «Είναι μια βαθιά συγκινητική στιγμή, που εκφράζει με φυσική μορφή ότι αυτό που τους συνέβη, δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».

Οι βετεράνοι που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση μπορούν να λάβουν οικονομική αποζημίωση έως 70.000 λίρες. Ο Γκίμπσον ελπίζει ότι το μνημείο θα ενθαρρύνει κι άλλους να προχωρήσουν σε αιτήσεις ή να αναζητήσουν υποστήριξη.

