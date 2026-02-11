Η γερουσιάστρια που απήχθη χθες το μεσημέρι στην Κολομβία είναι πλέον ελεύθερη και σώα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η Αϊντα Κιλκουέ, 53 ετών, απήχθη λίγες ώρες νωρίτερα στην Κάουκα, μια περιοχή παραγωγής κόκας που ελέγχεται από αντάρτες.

Η ίδια και οι σωματοφύλακές της είναι «καλά» πρόσθεσε ο υπουργός Πέδρο Σάντσες.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο αποκάλυψε χθες ότι γλίτωσε από μια απόπειρα δολοφονίας, κατά τη διάρκεια της μετάβασής του με ελικόπτερο στην Κόρντομπα. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε την απαγωγή της Κιλκουέ από μια ζώνη όπου δρουν αντάρτες, στη νοτιοδυτική Κολομβία και ελέγχεται από αποσχισθέντα μέλη της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC.

«Ελπίζω ότι θα βρεθεί σύντομα μια λύση διαφορετικά, θα έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή», είχε δηλώσει ο πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

