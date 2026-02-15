Κάρολ Ναβρότσκι: Η Πολωνία πρέπει να αναπτύξει δικά της πυρηνικά όπλα

Η Πολωνία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει τα δικά της πυρηνικά όπλα, υπό το φως της αυξανόμενης απειλής από τη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News.

«Είμαι μεγάλος υποστηρικτής της ένταξης της Πολωνίας σε ένα πυρηνικό πρότζεκτ», δήλωσε ο Ναβρότσκι, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να πει αν ή πότε η Πολωνία θα αρχίσει τις προσπάθειες να αποκτήσει δικά της πυρηνικά όπλα.

«Είμαστε μια χώρα ακριβώς στα σύνορα μιας ένοπλης σύγκρουσης και γνωρίζουμε ποια είναι η στάση της επιθετικής, ιμπεριαλιστικής Ρωσικής Ομοσπονδίας απέναντι στην Πολωνία», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ναβρότσκι έρχονται μετά την τοποθέτηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Γαλλία για μια πιθανή ευρωπαϊκή πυρηνική άμυνα. Ο Μερτς μίλησε για την ανάγκη αναδιάταξης της διατλαντικής σχέσης, εν μέσω των νέων δεδομένων που έχουν ανακύψει κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ναβρότσκι, στη συνέντευξή του στο Polsat News, τόνισε ότι η Πολωνία θα πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη δικού της πυρηνικού δυναμικού, με σεβασμό σε όλους τους διεθνείς κανονισμούς.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επέτρεπαν στην Πολωνία να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι η Βαρσοβία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων, ο Ναβρότσκι απάντησε: «Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες».

Η Βαρσοβία υπέγραψε πέρυσι συνθήκη με τη Γαλλία, η οποία -όπως είπε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ- θα ανοίξει τον δρόμο ώστε η Πολωνία δυνητικά να μπορεί να προστατευθεί από γαλλικούς πυρηνικούς πυραύλους.

Τον Σεπτέμβριο, περισσότερα από 20 drones διέσχισαν το πολωνικό έδαφος κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία. Η Βαρσοβία δαπανά σχεδόν το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα και είναι επίσης ο μεγαλύτερος ωφελούμενος του προγράμματος αμυντικών δανείων SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Πηγή: skai.gr

