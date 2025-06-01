Ο τουριστικός κλάδος ζητά στήριξη από το Βερολίνο

Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται ο τουρισμός στη Γερμανία, συμβάλλοντας το 2024 με 11,4% στο γερμανικό ΑΕΠ. Ενδεικτικό είναι ότι πέρυσι οι διανυκτερεύσεις έφθασαν τα 496 εκατομμύρια, με τους τουρίστες από το εξωτερικό να αγγίζουν πλέον τα 37,5 εκατομμύρια.

Η «υπόθεση τουρισμός» είναι εξαιρετικά σημαντική για τη γερμανική οικονομία. Προφανώς, γι αυτό πραγματοποιείται αύριο στο Βερολίνο, εκατό περίπου ημέρες μετά τις γερμανικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, «συνάντηση κορυφής» εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου και υψηλόβαθμων εκπροσώπων της γερμανικής κυβέρνησης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός στη Γερμανία είναι πολλά: Αεροδρόμια λειτουργούν στα όριά τους, αεροπορικές εταιρείες μεταφέρουν την έδρα τους σε επαρχιακά αεροδρόμια εξαιτίας υψηλού κόστους και η εστίαση αγωνίζεται να επιβιώσει.

Η Άνγια Κάρλιτσεκ, νέα πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού στη γερμανική βουλή, εκτιμά ότι ο τουρισμός χρειάζεται περισσότερη προσοχή από την κυβέρνηση: «Εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον τουρισμό, εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες και τις προσφορές του τουριστικού κλάδου», δηλώνει η πολιτικός από τους Χριστιανοδημοκράτες.

Η επιβίωση επιχειρήσεων και οι θέσεις εργασίας στο επίκεντρο

Στόχος της Άνγια Κάρλιτσεκ είναι να αυξήσει την «ορατότητα» του κλάδου και ζητά να αξιοποιηθούν στοχευμένα οι αναπτυξιακές ευκαιρίες για τον τουρισμό στη Γερμανία σε διεθνείς αγορές, όπως η Ασία και η Αφρική. Παράλληλα ζητά από τους πολιτικούς να εστιάσουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εστίαση.

«Διακυβεύονται τα εξής: η οικονομική επιβίωση τουριστικών επιχειρήσεων, οι θέσεις εργασίας και η ελκυστικότητα της υπαίθρου» αναφέρει η ίδια. Εκτός αυτού η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής προειδοποιεί για την αποχώρηση αεροπορικών εταιρειών από μεγάλα αεροδρόμια και τονίζει ότι τα γερμανικά αεροδρόμια δέχονται εδώ και χρόνια τεράστιες πιέσεις εξαιτίας του υψηλού κόστους λειτουργίας του και του αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες αναζητούν φθηνότερα αεροδρόμια ανά τη Γερμανία για να περιορίσουν τα κόστη, λέει η συντηρητική πολιτικός, για να καταλήξει: «Αυτό δεν είναι καλό για τον τουρισμό στη Γερμανία, ούτε για την οικονομία στο σύνολό της».

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινούνται οι δηλώσεις εκπροσώπων μεγάλων τουριστικών ομίλων, παρά την αισιοδοξία για περαιτέρω ανάπτυξη. Ο Κρίστοφ Ντέμπους, διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού τουριστικού ομίλου Dertour, βλέπει σταθερή άνοδο του τουρισμού για το 2025. «Ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται, η επιθυμία για ταξίδια βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και τα πακέτα διακοπών έχουν μεγάλη ζήτηση», αναφέρει ο Ντέμπους.

Οι αεροπορικές συγκοινωνίες, ραχοκοκαλιά του τουρισμού

Την ίδια στιγμή όμως ο όμιλος Dertour ανησυχεί για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πακέτα διακοπών. Ένα πιο σφιχτό πλαίσιο προϋποθέσεων θα μπορούσε να καταστήσει ακριβότερο το εξ ορισμού φιλικότερο προς τον καταναλωτή μοντέλο οργανωμένων διακοπών φέρνοντάς το σε μειονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισμού με τις μεμονωμένες κρατήσεις υπηρεσιών. «Η προστιθέμενη αξία των πακέτων διακοπών προκύπτει από τις κρατήσεις», τονίζει ο Κρίστοφ Ντέμπους, ζητώντας από την κυβέρνηση Μερτς να παρέμβει εντονότερα στη διαδικασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του η Γερμανική Ταξιδιωτική Ένωση (DRV) καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να βελτιώσει στοχευμένα το οικονομικό πλαίσιο του ταξιδιωτικού κλάδου. «Χρειαζόμαστε ούριο, όχι αντίθετο άνεμο», δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του συνδέσμου Νόρμπερτ Φίμπιχ.

Ιδιαίτερα οι αεροπορικές συγκοινωνίες, ως ραχοκοκαλιά του τουρισμού, πρέπει να ενισχυθούν, συνεχίζει ο πρόεδρος του συνδέσμου: «Εάν τα γερμανικά αεροδρόμια χάσουν την ελκυστικότητά τους, αυτό θα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην προσφορά ταξιδιών αναψυχής και επαγγελματικών ταξιδιών, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το κόστος για τους τουρίστες. Οι αρμόδιοι θα πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα για να αποτρέψουν αρνητικές επιπτώσεις», καταλήγει ο Νόρμπερτ Φίμπιχ.

Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

