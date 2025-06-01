Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς είπε ότι διέταξε σήμερα τον στρατό να προωθηθεί στη Λωρίδα της Γάζας «ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση», αφότου ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απάντηση της Χαμάς σε μια αμερικανική πρόταση για εκεχειρία.

«Διέταξα τον στρατό να συνεχίσει να προωθείται στη Γάζα εναντίον όλων των στόχων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, και να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να προστατεύσει τους στρατιώτες και να εξοντώσει και να συντρίψει τους δολοφόνους της Χαμάς», ανέφερε σε μια ανακοίνωση. «Είτε η Χαμάς θα απελευθερώσει τους ομήρους [που απήγαγε κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ], είτε θα εξολοθρευθεί», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.