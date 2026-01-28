«Ο Θεός αρκεί»: Βίντεο-best of Χαμενεΐ εν μέσω φόβων πολέμου

Εν μέσω αυξανόμενων φόβων για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα, το γραφείο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα ένα οκτάλεπτο βίντεο με τίτλο «Ο Θεός αρκεί», στο οποίο συγκεντρώνονται ομιλίες του από προηγούμενες δεκαετίες, όπου καλεί το κοινό να μην φοβάται και τονίζει ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει εκ νέου την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για μια συμφωνία που θα αποτρέψει νέα αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, η οποία, όπως είπε, θα «είναι πολύ χειρότερη» από εκείνη του Ιουνίου.

Αναφερόμενος στην προηγούμενη αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν, την «Operation Midnight Hammer», προειδοποίησε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα πυροδοτήσει μια πολύ πιο σκληρή αντίδραση. «Ελπίζουμε το Ιράν να “προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι” και να διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία – ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά ζήτημα άμεσης ανάγκης», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.



Πηγή: skai.gr

