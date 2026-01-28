Μια πρόσφατα εμφανιζόμενη φωτογραφία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προκαλέσει εκτεταμένες διαδικτυακές εικασίες, όχι σχετικά με τις πολιτικές του αποφάσεις, αλλά για κάτι πολύ πιο μυστηριώδες: το τηλέφωνο στο χέρι του.

Το κινητό τηλέφωνο φαίνεται να έχει την περιοχή της κάμερας καλυμμένη με ταινία ή ένα αυτοκόλλητο, προκαλώντας σωρεία ερωτημάτων στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το μοντέλο που χρησιμοποιεί και γιατί η κάμερα μπορεί να είναι καλυμμένη.

Netanyahu using a phone with its camera taped over.



Highly likely done as a security measure to prevent spying or recording in sensitive areas. pic.twitter.com/N8M8Cc2uD1 — Clash Report (@clashreport) January 27, 2026

Ορισμένοι χρήστες εκτιμούν ότι η συσκευή θα μπορούσε να είναι ένα iPhone της Apple, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο της Samsung. Αρκετοί χρήστες συμφώνησαν σε ένα σημείο: είναι απίθανο ο Νετανιάχου να χρησιμοποιήσει κάποιο κινεζικό τηλέφωνο ή εφαρμογή, δεδομένων των μακροχρόνιων ανησυχιών του Ισραήλ για την παρακολούθηση, το hacking και την επιρροή της ξένης τεχνολογίας.

Ένας χρήστης αστειεύτηκε: «Μήπως χρησιμοποιεί κινεζικό τηλέφωνο για να αποφύγει τη λογοκρισία!!»

Κάποιοι ζήτησαν τα... φώτα του Grok, της AI πλατφόρμας του Ίλον Μασκ. «Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι το 2026, υπάρχουν λίγα δεδομένα σχετικά με την προσωπική συσκευή που χρησιμοποιεί ο Νετανιάχου. Αλλά ορισμένες αναφορές υποδηλώνουν ότι χρησιμοποιεί iPhone [όπως ακριβώς και ο βοηθός του, του οποίου το τηλέφωνο παραβιάστηκε]».

Ο Grok επιβεβαίωσε ότι υπάρχει περιορισμένη πιθανότητα ο Νετανιάχου να χρησιμοποιεί κινεζική εφαρμογή ή τηλέφωνο, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ περιορίζει τη χρήση κινεζικής τεχνολογίας σε ευαίσθητα κυβερνητικά και ασφαλιστικά πλαίσια.

Ταυτόχρονα, ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου αμφισβήτησαν εάν η ίδια η φωτογραφία ήταν γνήσια. Μερικοί σχολίασαν ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ή να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, αν και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να τεκτμηριώνουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Πάντως, η κάλυψη των καμερών των τηλεφώνων δεν είναι ασυνήθιστη μεταξύ πολιτικών ηγετών, αξιωματούχων πληροφοριών και ανώτερων αξιωματούχων παγκοσμίως. Οι ειδικοί στον κυβερνοχώρο προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι οι παραβιασμένες κάμερες και μικρόφωνα μπορούν να αξιοποιηθούν για επιτήρηση, ακόμη και χωρίς τη γνώση του χρήστη. Η κάλυψη καμερών με ταινία έχει γίνει μια... ανύπαρκτης τεχνολογίας αλλά υψηλού συμβολισμού προστασία, ειδικά μεταξύ εκείνων που χειρίζονται απόρρητες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

