Ο Αμερικανός, συντηρητικός παρουσιαστής Τάκερ Κάρλσον, στενός σύμμαχος του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι πήρε συνέντευξη από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Μόσχα.

Ο Κάρλσον έγινε τον Φεβρουάριο ο πρώτος Δυτικός δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σε βίντεο που ανήρτησε στον ιστότοπό του ο Κάρλσον εμφανίζεται μπροστά από το Κρεμλίνο να δηλώνει ότι ρώτησε τον Λαβρόφ αν οι ΗΠΑ και η Ρωσία οδεύουν προς πυρηνική σύγκρουση και αν η Μόσχα πιστεύει ότι ο Τραμπ θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Επιστρέψαμε στη Μόσχα χθες για να πάρουμε συνέντευξη από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ», δήλωσε ο πρώην δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Η συνέντευξη αυτή, την οποία ο Κάρλσον χαρακτήρισε «εξαιρετικά συναρπαστική», αναφέρεται στο ενδεχόμενο να ξεσπάσει «μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ» και «στις επιπτώσεις που θα έχει η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ» στον πόλεμο στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα μεταδοθεί η συνέντευξη, λέγοντας απλώς ότι αυτό θα συμβεί «πολύ σύντομα».

Ο Λαβρόφ παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή την ώρα που η ένταση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης είναι ιδιαίτερα οξυμένη και λίγες εβδομάδες πριν την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Ρεπουμπλικάνος έχει υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «μέσα σε 24 ώρες».

Στο βίντεο που ανήρτησε ο Κάρλσον κατηγορεί την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι «ωθεί τις ΗΠΑ ολοένα και πιο κοντά σε μια πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία», εκτιμώντας ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε «μη κηρυγμένο πόλεμο» με τη Μόσχα.

Ο Κάρλσον κατηγόρησε εξάλλου την πρεσβεία των ΗΠΑ ότι απέτρεψε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να του παραχωρήσει συνέντευξη.

Παρουσιαστής της εκπομπής “Tucker Carlson Tonight” στο Fox News από το 2016 ως το 2023, ο Κάρλσον αναδείχθηκε σε έναν από τους συντηρητικούς δημοσιογράφους των ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη επιρροή και θεωρείται υπεύθυνος για τη διάδοση θεωριών συνομωσίας αλλά και ρατσιστικών απόψεων.

Αφού απολύθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο το 2023 πλέον έχει δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα streaming και παρουσιάζει μια εκπομπή που μεταδίδεται και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συνέντευξη που πήρε από τον Πούτιν είχε περισσότερα από 20 εκατ. views στο YouTube.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

