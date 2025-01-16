Ο συμπρόεδρος του AfD θα παραστεί στην ορκωμοσία Τραμπ

Ο συμπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, Τίνο Κρουπάλα, αποδέχτηκε την πρόσκληση για την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Ο Tίνο κρουπάλα, ο οποίος ηγείται του αντιμεταναστευτικού AfD μαζί με την Άλις Βάιντελ, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του την Πέμπτη σε δήλωση που εστάλη μέσω email, λέγοντας ότι η προεδρία του Τραμπ «θα αλλάξει τον κόσμο οριστικά».

Το AfD είναι έτοιμο να διασφαλίσει ότι η Γερμανία «είναι ισχυρός εταίρος στην ευρωπαϊκή ήπειρο», είπε ο Κρουπάλα, προσθέτοντας ότι «πρέπει να διατηρήσει καλές και ειρηνικές σχέσεις με όλες τις χώρες».

Το AfD, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις ενόψει των πρόωρων εκλογών του επόμενου μήνα, ήταν απέναντι στις ΗΠΑ πριν την εκλογή Τραμπ και υπέρ της Ρωσίας.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, η Βάιντελ ήρθε πιο κοντά στον Τραμπ και τον δισεκατομμυριούχο υποστηρικτή και σύμμαχό του Ίλον Μασκ και την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε σε μια συνομιλία με τον τελευταίο στην πλατφόρμα X.

«Έχουμε τεράστιες ελπίδες με την προεδρία του», είπε η Βάιντελ στο Bloomberg TV τον περασμένο μήνα, αναφερόμενη στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεν θα παραστεί στα εγκαίνια της Δευτέρας. Η Γερμανία θα εκπροσωπηθεί από τον πρεσβευτή της στις ΗΠΑ, Ανδρέας Μικαέλις, δήλωσε την Παρασκευή μια κυβερνητική εκπρόσωπος.



Πηγή: The Washington Post

