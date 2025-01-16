Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν εμφανίστηκε αισιόδοξος σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς θα τεθεί σε εφαρμογή την Κυριακή, όπως προβλέπεται, παρά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν την τελευταία στιγμή.

Στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μπλίνκεν είπε ότι είχε το πρωί συνομιλίες με τον Αμερικανό διαπραγματευτή Μπρετ ΜακΓκέρκ και Καταριανούς αξιωματούχους, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα.

«Δεν αποτελεί έκπληξη ότι σε μια διαδικασία, σε μια διαπραγμάτευση που ήταν τόσο δύσκολη, μπορεί να έχεις εκκρεμότητες. Επιλύουμε αυτήν την εκκρεμότητα, τη στιγμή που μιλάμε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

