Γερμανία: Αντιδράσεις για την εκδήλωση της AfD στο Αμβούργο

Την δυσαρέσκειά του για την επικείμενη εκδήλωση της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) με ομιλήτρια την υποψήφια καγκελάριο Αλίς Βάιντελ σε αίθουσα του δημαρχείου, εξέφρασε ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Αμβούργου Πέτερ Τσέντσερ (SPD).

«Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για να θυμηθούμε το Σύνταγμα του Αμβούργου. Επειδή μερικές φορές έχουμε και στο δημαρχείο απρόσκλητους επισκέπτες. Η δημοκρατία μας όμως είναι ισχυρή και ανθεκτική», έγραψε ο κ. Τσέντσερ στον επίσημο λογαριασμό του ως δημάρχου στο Instagram και ανάρτησε το προοίμιο του κρατιδιακού Συντάγματος, στο οποίο επισημαίνεται ότι «η διαφορετικότητα και ο κοσμοπολιτισμός είναι το κλειδί για την ταυτότητα της κοινωνίας της χανσεατικής πόλης» και ότι το Αμβούργο «δεσμεύεται να πολεμά τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, καθώς και κάθε άλλη μορφή μισανθρωπίας σε σχέση με ομάδες».

Η αστυνομία της πόλης, με την συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων από γειτονικά κρατίδια, προετοιμάζεται ταυτόχρονα για διαδηλώσεις κατά της παρουσίας της κυρίας Βάιντελ στο Αμβούργο. Ως θέμα της ομιλίας της έχει ανακοινωθεί «η επιστροφή του Αμβούργου και της Γερμανίας σε τροχιά μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού».

Πηγή: skai.gr

