Ρωγμές στη σχέση του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις φαίνεται να προκάλεσε ο ισχυρισμός του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου ότι θα κέρδιζε τις εκλογές του 2024.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Wall Street Journal, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις είπε σε στενούς συμμάχους και μέλη της οικογένειας ότι είναι απογοητευμένη από την πρόσφατη δήλωση του προέδρου Μπάιντεν.

Η Χάρις έχει εκφράσει τη βαθιά λύπη της στα κοντινά της άτομα για την ήττα των εκλογών, αλλά και για τα σχόλια του Μπάιντεν, είπαν ορισμένοι από τον κύκλο της.

Ερωτηθείς αν πίστευε ότι θα μπορούσε να είχε νικήσει τον Τραμπ, ο Μπάιντεν είπε τον Ιανουάριο σε συνέντευξή του στο USA Today, «Είναι αλαζονικό να το λέμε αυτό, αλλά νομίζω ότι ναι, με βάση τη δημοσκόπηση».

Μέρες αργότερα, επανέλαβε στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε να είχε νικήσει τον Τραμπ, θα τον είχα κερδίσει». Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι και η Χάρις «θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ».

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι παρά την πεποίθησή του ότι θα μπορούσε να είχε κερδίσει, αποχώρησε από την κούρσα για να κρατήσει τους Δημοκρατικούς ενωμένους. «Δεν ήθελα να είμαι αυτός που θα κατέστρεφε την ενότητα του κόμματος και να χάσει τις εκλογές», είπε. «Και γι' αυτό αποσύρθηκα».

Η Κίρστεν Άλεν, εκπρόσωπος της Χάρις, είπε ότι ο Μπάιντεν και η Αντιπρόεδρος «έχουν αναπτύξει μια στενή εργασιακή σχέση ως κυβερνητικοί εταίροι, αλλά έχουν επίσης οικοδομήσει και μια ισχυρή φιλία που συνεχίζεται σήμερα». Η Άλεν είπε ότι η φιλία επεκτάθηκε και στις οικογένειες.

Η Wall Street Journal ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι ο Μπάιντεν είχε πει κατ' ιδίαν σε ανθρώπους ότι πίστευε πως θα μπορούσε να είχε κερδίσει τις εκλογές. Ο Μπάιντεν δεν εκφράζει αυτή τη θέση ως κριτική στην εκστρατεία της Χάρις, είπαν στο WSJ εκείνη την εποχή άνθρωποι που br;iskontai sto perib;allon toy.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον της Χάρις ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του Μπάιντεν δείχνει τη «μονόπλευρη πίστη» της σχέσης τους, η οποία είχε μετατραπεί σε μια ζεστή, εργασιακή σχέση με τα χρόνια, αλλά επλήγη όταν αντιπρόεδρος έγινε η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία. Μετά τις εκλογές, η σχέση έχει παγώσει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.